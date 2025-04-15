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"Дилетанты втянули": в Германии сделали горькое признание о России - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 15.04.2025 (обновлено: 12:11 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/priznanie-2011316882.html
"Дилетанты втянули": в Германии сделали горькое признание о России
"Дилетанты втянули": в Германии сделали горькое признание о России - РИА Новости, 15.04.2025
"Дилетанты втянули": в Германии сделали горькое признание о России
Отставной бригадный генерал бундесвера Эрих Вад считает, что Запад уже проиграл в противостоянии с Россией на Украине, пишет немецкая газета Junge Welt. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:58:00+03:00
2025-04-15T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
германия
нато
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Отставной бригадный генерал бундесвера Эрих Вад считает, что Запад уже проиграл в противостоянии с Россией на Украине, пишет немецкая газета Junge Welt."По его мнению, предварительно война уже проиграна", — говорится в публикации.Эксперт также выразил уверенность в том, что Россия не представляет угрозу для НАТО, но немецкое правительство отчаянно пытается навязать мировую войну с Москвой."Он не верит, что Россия способна напасть на НАТО, но, следуя своей клятве солдата, не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией", — приводит газета слова Вада.В воскресенье генеральный инспектор бундесвера заявил, что вооруженные силы ФРГ должны быть полностью готовы к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Комментируя причины выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в 2029 году.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005584759.html
https://ria.ru/20250414/trump-2011236173.html
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россия, москва, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Германия, НАТО
"Дилетанты втянули": в Германии сделали горькое признание о России

Генерал в отставке Вад заявил, что война с Россией уже проиграна

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Отставной бригадный генерал бундесвера Эрих Вад считает, что Запад уже проиграл в противостоянии с Россией на Украине, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"По его мнению, предварительно война уже проиграна", — говорится в публикации.
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Эксперт также выразил уверенность в том, что Россия не представляет угрозу для НАТО, но немецкое правительство отчаянно пытается навязать мировую войну с Москвой.
"Он не верит, что Россия способна напасть на НАТО, но, следуя своей клятве солдата, не хочет позволить, чтобы дилетанты втянули эту страну в мировую войну с Россией", — приводит газета слова Вада.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваГерманияНАТО
 
 
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