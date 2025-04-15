https://ria.ru/20250415/prigovor-2011342392.html

Суд вынес приговор по делу о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево"

Суд вынес приговор по делу о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево" - РИА Новости, 15.04.2025

Суд вынес приговор по делу о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево"

Второй западный окружной военный суд назначил сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы пятерым фигурантам дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:47:00+03:00

2025-04-15T12:47:00+03:00

2025-04-15T18:29:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы пятерым фигурантам дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту "Остафьево", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Хамидулина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы", - огласил приговор судья. На скамье подсудимых пятеро россиян: Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге). Булгаков получил наибольший срок - 18 лет. Яковец осужден на 17,5 лет, Ямсков - на 17 лет, Мочалина - на 12,5 лет. Ранее в ходе прений сторон обвинение запрашивало для молодых людей по 19 лет лишения свободы, для Мочалиной - 13 лет. По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года. Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей. Согласно данным из обвинительного заключения, оглашенного в суде, фигуранты даже собирались брать микрокредит для приобретения орудий преступления. Свои действия они координировали при помощи мессенджеров Telegram и Signal.

https://ria.ru/20250117/ostafevo-1994166618.html

https://ria.ru/20250414/podzhog-2011188812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)