https://ria.ru/20250415/pozhar-2011377333.html

В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов

В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов - РИА Новости, 15.04.2025

В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов

Пожар в селе Тагай Ульяновской области уничтожил шесть жилых домов и надворных построек, пострадавших нет, сообщила региональная прокуратура в своем... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:30:00+03:00

2025-04-15T15:30:00+03:00

2025-04-15T16:07:00+03:00

происшествия

ульяновская область

россия

майнский район

пожар

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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Пожар в селе Тагай Ульяновской области уничтожил шесть жилых домов и надворных построек, пострадавших нет, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что тушат пожар в селе Тагай, где, предварительно, огонь с травы перекинулся на нежилые дома. Дежурные караулы пожарных частей отбивают жилые дома. Тушение осложняется сильным ветром."Прокуратура Майнского района проводит проверку в связи с уничтожением в ходе пожара в селе Тагай шести жилых домов и надворных построек. Причина произошедшего устанавливается, пострадавших нет", - говорится в сообщении прокуратуры региона.На месте пожара прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных служб.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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ульяновская область

россия

майнский район

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происшествия, ульяновская область, россия, майнский район, пожар