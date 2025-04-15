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В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов
В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов - РИА Новости, 15.04.2025
В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов
Пожар в селе Тагай Ульяновской области уничтожил шесть жилых домов и надворных построек, пострадавших нет, сообщила региональная прокуратура в своем... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:30:00+03:00
2025-04-15T15:30:00+03:00
2025-04-15T16:07:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Пожар в селе Тагай Ульяновской области уничтожил шесть жилых домов и надворных построек, пострадавших нет, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что тушат пожар в селе Тагай, где, предварительно, огонь с травы перекинулся на нежилые дома. Дежурные караулы пожарных частей отбивают жилые дома. Тушение осложняется сильным ветром."Прокуратура Майнского района проводит проверку в связи с уничтожением в ходе пожара в селе Тагай шести жилых домов и надворных построек. Причина произошедшего устанавливается, пострадавших нет", - говорится в сообщении прокуратуры региона.На месте пожара прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных служб.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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происшествия, ульяновская область, россия, майнский район, пожар
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Майнский район, Пожар
В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов
В Ульяновской области пожар уничтожил шесть жилых домов и надворных построек