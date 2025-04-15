Посольство России в Швеции сообщило о вандализме
Перед посольством России в Швеции бросили емкости с краской
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма, в шведский МИД направлена нота в связи с инцидентом, сообщили во вторник в Telegram-канале российского диппредставительства.
"Рано утром 15 апреля посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма. На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской", - говорится в сообщении дипмиссии.
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По словам дипломатов, посольство проинформировало шведскую полицию о случившемся.
"В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства", - добавили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что за прошедший год это уже одиннадцатый инцидент подобного характера. Расследования, которые проводили шведские правоохранительные органы по предыдущим эпизодам, не принесли результатов, добавили в дипмиссии.
"При этом акты вандализма в отношении посольства России в Швеции продолжаются, что не может не наводить на мысли о политических мотивах шведских официальных властей", - подчеркнули дипломаты.