https://ria.ru/20250415/posolstvo-2011340672.html

Посольство России в Швеции сообщило о вандализме

Посольство России в Швеции сообщило о вандализме - РИА Новости, 15.04.2025

Посольство России в Швеции сообщило о вандализме

Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма, в шведский МИД направлена нота в связи с инцидентом, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:37:00+03:00

2025-04-15T12:37:00+03:00

2025-04-15T12:45:00+03:00

россия

швеция

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма, в шведский МИД направлена нота в связи с инцидентом, сообщили во вторник в Telegram-канале российского диппредставительства."Рано утром 15 апреля посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма. На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской", - говорится в сообщении дипмиссии.По словам дипломатов, посольство проинформировало шведскую полицию о случившемся."В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства", - добавили в дипмиссии.В посольстве отметили, что за прошедший год это уже одиннадцатый инцидент подобного характера. Расследования, которые проводили шведские правоохранительные органы по предыдущим эпизодам, не принесли результатов, добавили в дипмиссии."При этом акты вандализма в отношении посольства России в Швеции продолжаются, что не может не наводить на мысли о политических мотивах шведских официальных властей", - подчеркнули дипломаты.

https://ria.ru/20240610/vandalizm-1952023928.html

https://ria.ru/20250228/shvetsiya-2002154242.html

россия

швеция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, швеция, происшествия