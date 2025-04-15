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Посольство России в Швеции сообщило о вандализме - РИА Новости, 15.04.2025
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12:37 15.04.2025 (обновлено: 12:45 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/posolstvo-2011340672.html
Посольство России в Швеции сообщило о вандализме
Посольство России в Швеции сообщило о вандализме - РИА Новости, 15.04.2025
Посольство России в Швеции сообщило о вандализме
Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма, в шведский МИД направлена нота в связи с инцидентом, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:37:00+03:00
2025-04-15T12:45:00+03:00
россия
швеция
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма, в шведский МИД направлена нота в связи с инцидентом, сообщили во вторник в Telegram-канале российского диппредставительства."Рано утром 15 апреля посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма. На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской", - говорится в сообщении дипмиссии.По словам дипломатов, посольство проинформировало шведскую полицию о случившемся."В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства", - добавили в дипмиссии.В посольстве отметили, что за прошедший год это уже одиннадцатый инцидент подобного характера. Расследования, которые проводили шведские правоохранительные органы по предыдущим эпизодам, не принесли результатов, добавили в дипмиссии."При этом акты вандализма в отношении посольства России в Швеции продолжаются, что не может не наводить на мысли о политических мотивах шведских официальных властей", - подчеркнули дипломаты.
https://ria.ru/20240610/vandalizm-1952023928.html
https://ria.ru/20250228/shvetsiya-2002154242.html
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россия, швеция, происшествия
Россия, Швеция, Происшествия
Посольство России в Швеции сообщило о вандализме

Перед посольством России в Швеции бросили емкости с краской

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посольство России в Швеции подверглось очередному акту вандализма, в шведский МИД направлена нота в связи с инцидентом, сообщили во вторник в Telegram-канале российского диппредставительства.
"Рано утром 15 апреля посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма. На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской", - говорится в сообщении дипмиссии.
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По словам дипломатов, посольство проинформировало шведскую полицию о случившемся.
"В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства", - добавили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что за прошедший год это уже одиннадцатый инцидент подобного характера. Расследования, которые проводили шведские правоохранительные органы по предыдущим эпизодам, не принесли результатов, добавили в дипмиссии.
"При этом акты вандализма в отношении посольства России в Швеции продолжаются, что не может не наводить на мысли о политических мотивах шведских официальных властей", - подчеркнули дипломаты.
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