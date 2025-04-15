https://ria.ru/20250415/posol-2011419565.html
Москва и Осло обречены на сотрудничество, заявил посол России
Москва и Осло обречены на сотрудничество, заявил посол России - РИА Новости, 15.04.2025
Москва и Осло обречены на сотрудничество, заявил посол России
Россия и Норвегия "обречены" на сотрудничество, но сейчас Осло следует в русле антироссийских установок западных стран, заявил посол России в Норвегии Николай... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:39:00+03:00
2025-04-15T18:39:00+03:00
2025-04-15T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Норвегия "обречены" на сотрудничество, но сейчас Осло следует в русле антироссийских установок западных стран, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Сейчас Норвегия следует в русле антироссийских установок западных стран. Однако объективная картина такова, что Россия и Норвегия "обречены" на сотрудничество. Наши страны не просто соседи - будучи арктическими государствами, мы несем особую ответственность за судьбу региона. Многие задачи в Арктике возможно решить только совместными усилиями", - сказал Корчунов в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии и редактору журнала "Россия в глобальной политике" Гленну Дисену. Текст интервью размещен на сайте посольства. В качестве таких задач посол привел в пример изменение климата, деградацию вечной мерзлоты, биоразнообразие, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера и другие вопросы, которые требуют поиска общих решений. "Что касается экономического сотрудничества, то, по-простому говоря, нынешняя политическая настройка сейчас не соответствует экономическому потенциалу. Учитывая экономическое и географическое положение вашей страны, понимание долгосрочных выгод, очевидно, что, если бы Норвегия действовала в своих интересах, то не стала бы упускать возможности реализации совместных проектов, связанных с развитием Севморпути. С сожалением отмечаю, что вместо этого взят курс на конфронтацию и обрыв связей", - добавил Корчунов. Глава дипмиссии добавил, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций. "Многие, очевидно, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия, но есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей", - отметил посол.
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норвегия, россия, осло, николай корчунов, в мире
Норвегия, Россия, Осло, Николай Корчунов, В мире
Москва и Осло обречены на сотрудничество, заявил посол России
Посол Корчунов: Норвегия обречена быть партнером России
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Норвегия "обречены" на сотрудничество, но сейчас Осло следует в русле антироссийских установок западных стран, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Сейчас Норвегия
следует в русле антироссийских установок западных стран. Однако объективная картина такова, что Россия
и Норвегия "обречены" на сотрудничество. Наши страны не просто соседи - будучи арктическими государствами, мы несем особую ответственность за судьбу региона. Многие задачи в Арктике
возможно решить только совместными усилиями", - сказал Корчунов
в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии и редактору журнала "Россия в глобальной политике" Гленну Дисену. Текст интервью размещен на сайте посольства.
В качестве таких задач посол привел в пример изменение климата, деградацию вечной мерзлоты, биоразнообразие, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера и другие вопросы, которые требуют поиска общих решений.
"Что касается экономического сотрудничества, то, по-простому говоря, нынешняя политическая настройка сейчас не соответствует экономическому потенциалу. Учитывая экономическое и географическое положение вашей страны, понимание долгосрочных выгод, очевидно, что, если бы Норвегия действовала в своих интересах, то не стала бы упускать возможности реализации совместных проектов, связанных с развитием Севморпути. С сожалением отмечаю, что вместо этого взят курс на конфронтацию и обрыв связей", - добавил Корчунов.
Глава дипмиссии добавил, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций. "Многие, очевидно, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия, но есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей", - отметил посол.