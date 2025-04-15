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"Деревенщины": в КНР раскритиковали пошлины США в отношении Гонконга - РИА Новости, 15.04.2025
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13:44 15.04.2025 (обновлено: 18:10 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/poshliny-2011353779.html
"Деревенщины": в КНР раскритиковали пошлины США в отношении Гонконга
"Деревенщины": в КНР раскритиковали пошлины США в отношении Гонконга - РИА Новости, 15.04.2025
"Деревенщины": в КНР раскритиковали пошлины США в отношении Гонконга
Руководитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун назвал американские пошлины в отношении Гонконга проявлением гегемонии и бесстыдства. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:44:00+03:00
2025-04-15T18:10:00+03:00
гонконг
сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Руководитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун назвал американские пошлины в отношении Гонконга проявлением гегемонии и бесстыдства. "Сейчас США делают все возможное, чтобы сдержать и подавить Гонконг", — заявил он, выступая на мероприятии по случаю Дня просвещения в области национальной безопасности в специальном административном районе.Глава канцелярии напомнил о недавних американских санкциях в отношении шести представителей центрального правительства Китая в Гонконге и чиновников правительства специального административного района. "Еще более абсурдно то, что США ввели совокупные пошлины в размере до 145 процентов в отношении Гонконга — притом что тот вообще не устанавливает таможенных тарифов", — добавил Ся Баолун. Он отметил, что Гонконг как свободный порт применяет нулевые тарифы на все товары, включая и американские. А за последние десять лет торговый профицит США с Гонконгом достиг 271,5 миллиарда долларов."Гонконг — крупнейший источник торгового профицита для США", — подчеркнул Ся Баолун.Несмотря на это, США вводят пошлины в отношении Гонконга, продолжил чиновник."Это наглое проявление гегемонии и крайнего бесстыдства! Это еще яснее показывает миру: США не могут смириться с успехом Гонконга", — заявил он. По его мнению, пытаясь сдержать и подавить Гонконг, США могут лишь ускорить гибель своих агентов. И в конечном счете все это неизбежно обернется против самих США, уверен Ся Баолун."Пусть эти американские "деревенщины" стонут перед лицом пятитысячелетней цивилизации китайской нации", — заключил он.Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. Для КНР новые пошлины складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.При этом США уже 9 апреля повышенные ставки заморозили на 90 дней для всех, кроме Китая.
https://ria.ru/20250412/amerika-2010802405.html
https://ria.ru/20250415/tramp-2011246498.html
https://ria.ru/20250408/premer-2010052806.html
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гонконг, сша, китай, введение трампом пошлин на импорт
Гонконг, США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
"Деревенщины": в КНР раскритиковали пошлины США в отношении Гонконга

Ся Баолун назвал пошлины США в отношении Гонконга проявлением гегемонии

© Getty Images / SOPA Images/May JamesЗдание фондового рынка в Гонконге
Здание фондового рынка в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Getty Images / SOPA Images/May James
Здание фондового рынка в Гонконге. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 апр — РИА Новости. Руководитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун назвал американские пошлины в отношении Гонконга проявлением гегемонии и бесстыдства.
"Сейчас США делают все возможное, чтобы сдержать и подавить Гонконг", — заявил он, выступая на мероприятии по случаю Дня просвещения в области национальной безопасности в специальном административном районе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Войны и развода с Америкой не будет
12 апреля, 08:00
Глава канцелярии напомнил о недавних американских санкциях в отношении шести представителей центрального правительства Китая в Гонконге и чиновников правительства специального административного района.
"Еще более абсурдно то, что США ввели совокупные пошлины в размере до 145 процентов в отношении Гонконга — притом что тот вообще не устанавливает таможенных тарифов", — добавил Ся Баолун.
Он отметил, что Гонконг как свободный порт применяет нулевые тарифы на все товары, включая и американские. А за последние десять лет торговый профицит США с Гонконгом достиг 271,5 миллиарда долларов.
"Гонконг — крупнейший источник торгового профицита для США", — подчеркнул Ся Баолун.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Китайский ответ Трампу — почитай Мао
Вчера, 08:00
Несмотря на это, США вводят пошлины в отношении Гонконга, продолжил чиновник.
«
"Это наглое проявление гегемонии и крайнего бесстыдства! Это еще яснее показывает миру: США не могут смириться с успехом Гонконга", — заявил он.
По его мнению, пытаясь сдержать и подавить Гонконг, США могут лишь ускорить гибель своих агентов. И в конечном счете все это неизбежно обернется против самих США, уверен Ся Баолун.
"Пусть эти американские "деревенщины" стонут перед лицом пятитысячелетней цивилизации китайской нации", — заключил он.
Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
Для КНР новые пошлины складывались с уже действующими, введенными по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками, и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
При этом США уже 9 апреля повышенные ставки заморозили на 90 дней для всех, кроме Китая.
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Премьер Госсовета КНР рассказал о цели ответа на пошлины США
8 апреля, 16:11
 
ГонконгСШАКитайВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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