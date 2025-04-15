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США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность - РИА Новости, 15.04.2025
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11:02 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/poshliny-2011315743.html
США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность
США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность - РИА Новости, 15.04.2025
США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность
Министерство торговли США начало проверять влияние на безопасность страны импорта чипов и полупроводников, а также ингредиентов для медикаментов, говорится на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:02:00+03:00
2025-04-15T11:02:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство торговли США начало проверять влияние на безопасность страны импорта чипов и полупроводников, а также ингредиентов для медикаментов, говорится на сайте "Федерального реестра" - официального журнала правительства США. На сайте реестра в понедельник были опубликованы два документа, в которых сообщается о проверках влияния импорта полупроводников и медикаментов на национальную безопасность США. Министерство торговли начало оба расследования 1 апреля 2025 года. "Министр торговли инициировал расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для производства полупроводников... и их производных продуктов на национальную безопасность... Министр торговли инициировал расследование, чтобы определить влияние на национальную безопасность импорта фармацевтических препаратов и фармацевтических ингредиентов", - говорится в документах, опубликованных на сайте реестра. Согласно документам, расследование влияния импорта затронет не только сами полупроводники, но и полупроводниковые подложки, пластины, устаревшие чипы, передовые чипы. Что касается медицинских препаратов, то под проверку попадут готовые лекарственные препараты, меры медицинской защиты, а также активные фармацевтические ингредиенты и ключевые исходные материалы для изготовления лекарств. Как отмечает телеканал MSNBC, официальные документы, относящиеся к этим расследованиям, показывают, что чипы и цепочка поставок электроники не будут исключены из планов президента США Дональда Трампа по введению пошлин. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Агентство Блумберг 3 апреля передавало, что, хотя импортные лекарства пока не затронуты пошлинами со стороны США, это может произойти в будущем. В понедельник Трамп сообщил, что на следующей неделе объявит о введении новых пошлин на импорт полупроводников в США.
https://ria.ru/20250415/yellen-2011288684.html
https://ria.ru/20250413/ssha-2011016813.html
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html
сша
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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность

Минторг США начал изучать влияние импорта чипов на безопасность страны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство торговли США начало проверять влияние на безопасность страны импорта чипов и полупроводников, а также ингредиентов для медикаментов, говорится на сайте "Федерального реестра" - официального журнала правительства США.
На сайте реестра в понедельник были опубликованы два документа, в которых сообщается о проверках влияния импорта полупроводников и медикаментов на национальную безопасность США. Министерство торговли начало оба расследования 1 апреля 2025 года.
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Экс-глава Минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа
Вчера, 08:39
"Министр торговли инициировал расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для производства полупроводников... и их производных продуктов на национальную безопасность... Министр торговли инициировал расследование, чтобы определить влияние на национальную безопасность импорта фармацевтических препаратов и фармацевтических ингредиентов", - говорится в документах, опубликованных на сайте реестра.
Согласно документам, расследование влияния импорта затронет не только сами полупроводники, но и полупроводниковые подложки, пластины, устаревшие чипы, передовые чипы. Что касается медицинских препаратов, то под проверку попадут готовые лекарственные препараты, меры медицинской защиты, а также активные фармацевтические ингредиенты и ключевые исходные материалы для изготовления лекарств.
Микросхема - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
13 апреля, 16:48
Как отмечает телеканал MSNBC, официальные документы, относящиеся к этим расследованиям, показывают, что чипы и цепочка поставок электроники не будут исключены из планов президента США Дональда Трампа по введению пошлин.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Агентство Блумберг 3 апреля передавало, что, хотя импортные лекарства пока не затронуты пошлинами со стороны США, это может произойти в будущем.
В понедельник Трамп сообщил, что на следующей неделе объявит о введении новых пошлин на импорт полупроводников в США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
14 апреля, 05:53
 
СШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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