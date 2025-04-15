https://ria.ru/20250415/poshliny-2011315743.html

США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность

США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность - РИА Новости, 15.04.2025

США начали расследовать влияние импорта отдельных товаров на безопасность

Министерство торговли США начало проверять влияние на безопасность страны импорта чипов и полупроводников, а также ингредиентов для медикаментов, говорится на... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:02:00+03:00

2025-04-15T11:02:00+03:00

2025-04-15T11:02:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство торговли США начало проверять влияние на безопасность страны импорта чипов и полупроводников, а также ингредиентов для медикаментов, говорится на сайте "Федерального реестра" - официального журнала правительства США. На сайте реестра в понедельник были опубликованы два документа, в которых сообщается о проверках влияния импорта полупроводников и медикаментов на национальную безопасность США. Министерство торговли начало оба расследования 1 апреля 2025 года. "Министр торговли инициировал расследование с целью определения влияния импорта полупроводников и оборудования для производства полупроводников... и их производных продуктов на национальную безопасность... Министр торговли инициировал расследование, чтобы определить влияние на национальную безопасность импорта фармацевтических препаратов и фармацевтических ингредиентов", - говорится в документах, опубликованных на сайте реестра. Согласно документам, расследование влияния импорта затронет не только сами полупроводники, но и полупроводниковые подложки, пластины, устаревшие чипы, передовые чипы. Что касается медицинских препаратов, то под проверку попадут готовые лекарственные препараты, меры медицинской защиты, а также активные фармацевтические ингредиенты и ключевые исходные материалы для изготовления лекарств. Как отмечает телеканал MSNBC, официальные документы, относящиеся к этим расследованиям, показывают, что чипы и цепочка поставок электроники не будут исключены из планов президента США Дональда Трампа по введению пошлин. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Агентство Блумберг 3 апреля передавало, что, хотя импортные лекарства пока не затронуты пошлинами со стороны США, это может произойти в будущем. В понедельник Трамп сообщил, что на следующей неделе объявит о введении новых пошлин на импорт полупроводников в США.

https://ria.ru/20250415/yellen-2011288684.html

https://ria.ru/20250413/ssha-2011016813.html

https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире