https://ria.ru/20250415/poroshenko-2011389644.html

Порошенко* обвинил офис Зеленского в узурпации власти на Украине

Порошенко* обвинил офис Зеленского в узурпации власти на Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Порошенко* обвинил офис Зеленского в узурпации власти на Украине

Офис Владимира Зеленского, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине, заявил экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность"... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:30:00+03:00

2025-04-15T16:30:00+03:00

2025-04-15T17:54:00+03:00

в мире

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петр порошенко

дональд трамп

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине, заявил экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко*. Ранее во вторник телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Порошенко* отметил, что решение об очередном продлении режима военного положения на Украине выносится за месяц до завершения срока действующего. "Это уже 15-й раз, когда просят парламент его поддержать... Почему за месяц до окончания? Я хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима", - заявил Порошенко*.Он отметил, что узурпация власти и "неограниченная власть" офиса Владимира Зеленского над парламентариями унизительно для всей страны. Ранее во вторник выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что предложение Зеленского о продлении военного положения на Украине можно считать плевком в сторону не только президента США Дональда Трампа, но и лидеров стран, участвующих в процессе урегулирования конфликта, С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007149630.html

https://ria.ru/20250413/poroshenko-2011014631.html

https://ria.ru/20241226/vybory-1991560485.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, петр порошенко, дональд трамп, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), верховная рада украины