https://ria.ru/20250415/poperechnyy-2011288082.html

Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии

Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии - РИА Новости, 15.04.2025

Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии

Московский городской суд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии в отношении комика Данилы Поперечного*,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:28:00+03:00

2025-04-15T08:28:00+03:00

2025-04-15T11:23:00+03:00

россия

московский городской суд

происшествия

данила поперечный

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московский городской суд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии в отношении комика Данилы Поперечного*, административное дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщается в картотеке."Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения", - сказано в картотеке.Штраф Поперечному* Тверской райсуд назначил в ноябре 2024 года.В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Признан в РФ иностранным агентом

https://ria.ru/20250411/volkov-2010599769.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, московский городской суд, происшествия, данила поперечный