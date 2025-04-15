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Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии - РИА Новости, 15.04.2025
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08:28 15.04.2025 (обновлено: 11:23 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/poperechnyy-2011288082.html
Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии
Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии - РИА Новости, 15.04.2025
Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии
Московский городской суд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии в отношении комика Данилы Поперечного*,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:28:00+03:00
2025-04-15T11:23:00+03:00
россия
московский городской суд
происшествия
данила поперечный
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московский городской суд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии в отношении комика Данилы Поперечного*, административное дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщается в картотеке."Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения", - сказано в картотеке.Штраф Поперечному* Тверской райсуд назначил в ноябре 2024 года.В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Признан в РФ иностранным агентом
https://ria.ru/20250411/volkov-2010599769.html
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россия, московский городской суд, происшествия, данила поперечный
Россия, Московский городской суд, Происшествия, Данила Поперечный
Мосгорсуд прекратил дело на Поперечного* о дискредитации армии

Суд прекратил административное дело на Поперечного* о дискредитации армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный*
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московский городской суд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии в отношении комика Данилы Поперечного*, административное дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщается в картотеке.
"Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения", - сказано в картотеке.
Леонид Волков* - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 02:06
Штраф Поперечному* Тверской райсуд назначил в ноябре 2024 года.
В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* Признан в РФ иностранным агентом
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9 апреля, 08:24
 
РоссияМосковский городской судПроисшествияДанила Поперечный
 
 
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