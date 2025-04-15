https://ria.ru/20250415/polsha-2011460797.html

В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге

В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге - РИА Новости, 15.04.2025

В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге

Гражданин Белоруссии совершил несколько ДТП в Польше, затем проехался на крыше своей машины, упал с нее, прокатился на прицепе грузовика, разделся и побегал... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:09:00+03:00

2025-04-15T21:09:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии совершил несколько ДТП в Польше, затем проехался на крыше своей машины, упал с нее, прокатился на прицепе грузовика, разделся и побегал голым по проезжей части, после чего вновь запрыгнул на крышу уже чужой машины, сообщили РИА Новости в дежурной службе полиции Варшавы. "Это был один из самых странных вызовов за последние годы. Гражданин Белоруссии, управлявший автомобилем Hyundai, двигаясь по улице Глембоцкой, допустил столкновение с автомобилем BMW, а затем выехал на трассу S8, где также повредил автоцистерну и автомобиль Peugeot", - рассказал собеседник агентства. "Но это был не конец. Белорус продолжил движение, но перед этим забрался на крышу своего транспортного средства. Когда автомобиль, двигавшийся на небольшой скорости, врезался в ограждение, мужчина упал на обочину дороги", - добавил он. На этом виновник ДТП не успокоился: бросив свой поврежденный Hyundai, он прицепился к бамперу прицепа проезжающего мимо грузовика, проехав от улицы Лабишиньской до улицы Марывильской. "Затем он снял одежду и голым побежал по левой полосе дороги. Потом он разбил окно Nissan и запрыгнул на крышу Renault", - рассказал полицейский. На этом выходки белоруса закончились, так как его схватили водители, вызвавшие полицию. В настоящее время его проверяют на предмет употребления наркотиков, отметили в полиции.

https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009823730.html

https://ria.ru/20250401/polsha-2008662325.html

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в мире, белоруссия, польша, варшава