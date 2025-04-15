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В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге - РИА Новости, 15.04.2025
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21:09 15.04.2025 (обновлено: 21:13 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/polsha-2011460797.html
В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге
В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге - РИА Новости, 15.04.2025
В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге
Гражданин Белоруссии совершил несколько ДТП в Польше, затем проехался на крыше своей машины, упал с нее, прокатился на прицепе грузовика, разделся и побегал... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:09:00+03:00
2025-04-15T21:13:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии совершил несколько ДТП в Польше, затем проехался на крыше своей машины, упал с нее, прокатился на прицепе грузовика, разделся и побегал голым по проезжей части, после чего вновь запрыгнул на крышу уже чужой машины, сообщили РИА Новости в дежурной службе полиции Варшавы. "Это был один из самых странных вызовов за последние годы. Гражданин Белоруссии, управлявший автомобилем Hyundai, двигаясь по улице Глембоцкой, допустил столкновение с автомобилем BMW, а затем выехал на трассу S8, где также повредил автоцистерну и автомобиль Peugeot", - рассказал собеседник агентства. "Но это был не конец. Белорус продолжил движение, но перед этим забрался на крышу своего транспортного средства. Когда автомобиль, двигавшийся на небольшой скорости, врезался в ограждение, мужчина упал на обочину дороги", - добавил он. На этом виновник ДТП не успокоился: бросив свой поврежденный Hyundai, он прицепился к бамперу прицепа проезжающего мимо грузовика, проехав от улицы Лабишиньской до улицы Марывильской. "Затем он снял одежду и голым побежал по левой полосе дороги. Потом он разбил окно Nissan и запрыгнул на крышу Renault", - рассказал полицейский. На этом выходки белоруса закончились, так как его схватили водители, вызвавшие полицию. В настоящее время его проверяют на предмет употребления наркотиков, отметили в полиции.
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009823730.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава
В Польше гражданин Белоруссии устроил несколько ДТП и бегал голым по дороге

В Польше белорус устроил ДТП, катался на крыше машины и бегал голым по дороге

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии совершил несколько ДТП в Польше, затем проехался на крыше своей машины, упал с нее, прокатился на прицепе грузовика, разделся и побегал голым по проезжей части, после чего вновь запрыгнул на крышу уже чужой машины, сообщили РИА Новости в дежурной службе полиции Варшавы.
"Это был один из самых странных вызовов за последние годы. Гражданин Белоруссии, управлявший автомобилем Hyundai, двигаясь по улице Глембоцкой, допустил столкновение с автомобилем BMW, а затем выехал на трассу S8, где также повредил автоцистерну и автомобиль Peugeot", - рассказал собеседник агентства.
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"Но это был не конец. Белорус продолжил движение, но перед этим забрался на крышу своего транспортного средства. Когда автомобиль, двигавшийся на небольшой скорости, врезался в ограждение, мужчина упал на обочину дороги", - добавил он.
На этом виновник ДТП не успокоился: бросив свой поврежденный Hyundai, он прицепился к бамперу прицепа проезжающего мимо грузовика, проехав от улицы Лабишиньской до улицы Марывильской. "Затем он снял одежду и голым побежал по левой полосе дороги. Потом он разбил окно Nissan и запрыгнул на крышу Renault", - рассказал полицейский.
На этом выходки белоруса закончились, так как его схватили водители, вызвавшие полицию. В настоящее время его проверяют на предмет употребления наркотиков, отметили в полиции.
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