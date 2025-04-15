https://ria.ru/20250415/polsha-2011350238.html

Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск

Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - РИА Новости, 15.04.2025

Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск

Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:26:00+03:00

2025-04-15T13:26:00+03:00

2025-04-15T16:19:00+03:00

в мире

украина

польша

варшава

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32061/51/320615107_0:209:2814:1792_1920x0_80_0_0_d2c33c1ed9378edc6f6472179abd4aef.jpg

ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве. "Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины", - сказал Туск. "Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", - добавил он. Ранее глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль сообщил, что Польша довела экспорт на Украину до 11,3 миллиарда евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране.При этом Варшава является одним из самых крупных поставщиков вооружения и военной техники Киеву. По последней информации польских властей, на это потрачено более 1,5% ВВП страны.Также на территории Польши находится аэропорт Ясенка, через который Украина получает около 95% западной военной помощи.

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html

https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html

украина

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, варшава, дональд туск