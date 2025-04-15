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Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - РИА Новости, 15.04.2025
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13:26 15.04.2025 (обновлено: 16:19 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/polsha-2011350238.html
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск - РИА Новости, 15.04.2025
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:26:00+03:00
2025-04-15T16:19:00+03:00
в мире
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польша
варшава
дональд туск
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве. "Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины", - сказал Туск. "Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", - добавил он. Ранее глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль сообщил, что Польша довела экспорт на Украину до 11,3 миллиарда евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране.При этом Варшава является одним из самых крупных поставщиков вооружения и военной техники Киеву. По последней информации польских властей, на это потрачено более 1,5% ВВП страны.Также на территории Польши находится аэропорт Ясенка, через который Украина получает около 95% западной военной помощи.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html
https://ria.ru/20250215/tusk-1999566709.html
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в мире, украина, польша, варшава, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Варшава, Дональд Туск
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск

Туск: Польша не хочет наивно помогать Украине, а планирует на ней зарабатывать

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая на Форуме новых технологий в Варшаве.
«
"Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины", - сказал Туск.
"Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", - добавил он.
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Вчера, 14:48
Ранее глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, председатель комиссии по иностранным делам польского парламента Павел Коваль сообщил, что Польша довела экспорт на Украину до 11,3 миллиарда евро в год и готовится расширять инвестиции в этой стране.
При этом Варшава является одним из самых крупных поставщиков вооружения и военной техники Киеву. По последней информации польских властей, на это потрачено более 1,5% ВВП страны.
Также на территории Польши находится аэропорт Ясенка, через который Украина получает около 95% западной военной помощи.
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В миреУкраинаПольшаВаршаваДональд Туск
 
 
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