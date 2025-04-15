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Нарышкин назвал причину острой ситуации в Европе
Нарышкин назвал причину острой ситуации в Европе - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин назвал причину острой ситуации в Европе
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Польше и странах Балтии не могут никак понять, что именно наращивание военной активности у... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:52:00+03:00
2025-04-15T11:52:00+03:00
2025-04-15T13:03:00+03:00
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Польше и странах Балтии не могут никак понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии "стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на европейском континенте"."Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - отметил он.
https://ria.ru/20250415/nato-2011330703.html
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европа, в мире, россия, польша, сергей нарышкин, нато
Европа, В мире, Россия, Польша, Сергей Нарышкин, НАТО
Нарышкин назвал причину острой ситуации в Европе
Нарышкин: военная активность Польши у границ вызвала напряженность в Европе