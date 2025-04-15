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В Москве представят инсталляцию "Города-Герои" к юбилею Победы - РИА Новости, 15.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:07 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/pobeda-2011399858.html
В Москве представят инсталляцию "Города-Герои" к юбилею Победы
В Москве представят инсталляцию "Города-Герои" к юбилею Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В Москве представят инсталляцию "Города-Герои" к юбилею Победы
Инсталляцию "Города-Герои" представят в парке развлечений "Остров мечты" в Москве к юбилею Победы, 9 мая гостей ждет насыщенная праздничная программа, сообщили... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:07:00+03:00
2025-04-15T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Инсталляцию "Города-Герои" представят в парке развлечений "Остров мечты" в Москве к юбилею Победы, 9 мая гостей ждет насыщенная праздничная программа, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке и в пространстве городского променада на площади "Москва" 9 Мая с 12.00 до 16.00. Символом дня станет созданная специально к 80-й годовщине Великой Победы инсталляция "Города-Герои", наглядно показывающая связь времен и поколений. Конструкция представляет собой девять вертикальных панелей, каждая из которых посвящена одному из Городов-Героев. Это настоящая "летопись в лицах" - памятник стойкости, единству и мужеству советских людей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что посетителей ждет насыщенная программа с концертом и спектаклем-реконструкцией "Снимается кино", где можно будет принять участие в качестве актеров киноленты. Кроме того, гости смогут проверить свои знания в исторической викторине, поучаствовать в мастер-классах и семейных игротеках. На протяжении всего мероприятия будут работать выставка военной техники и полевая кухня.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Москве представят инсталляцию "Города-Герои" к юбилею Победы

В "Острове мечты" в Москве представят инсталляцию "Города-Герои" к юбилею Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Инсталляцию "Города-Герои" представят в парке развлечений "Остров мечты" в Москве к юбилею Победы, 9 мая гостей ждет насыщенная праздничная программа, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке и в пространстве городского променада на площади "Москва" 9 Мая с 12.00 до 16.00. Символом дня станет созданная специально к 80-й годовщине Великой Победы инсталляция "Города-Герои", наглядно показывающая связь времен и поколений. Конструкция представляет собой девять вертикальных панелей, каждая из которых посвящена одному из Городов-Героев. Это настоящая "летопись в лицах" - памятник стойкости, единству и мужеству советских людей", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что посетителей ждет насыщенная программа с концертом и спектаклем-реконструкцией "Снимается кино", где можно будет принять участие в качестве актеров киноленты. Кроме того, гости смогут проверить свои знания в исторической викторине, поучаствовать в мастер-классах и семейных игротеках. На протяжении всего мероприятия будут работать выставка военной техники и полевая кухня.
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