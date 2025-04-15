https://ria.ru/20250415/platezhi-2011174011.html

Взять под контроль. ЕС решился на переворот

Взять под контроль. ЕС решился на переворот - РИА Новости, 15.04.2025

Взять под контроль. ЕС решился на переворот

В ЕС всерьез задумалась об отказе от Visa и Masterсard. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) решили ослабить зависимость от американских платежных систем и... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T08:00:00+03:00

2025-04-15T08:00:00+03:00

2025-04-15T15:36:00+03:00

экономика

технологии

visa, inc.

mastercard, inc.

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС всерьез задумалась об отказе от Visa и Masterсard. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) решили ослабить зависимость от американских платежных систем и заняться созданием собственной. О том, какие проблемы рискует заполучить Брюссель, — в материале РИА Новости.Взять в свои рукиСтарый Свет теряет доверие к заокеанскому союзнику. Глава ЕЦБ Кристин Лагард убеждена: вместо того чтобы рассуждать о событиях по ту сторону Атлантики, необходимо "восстанавливать независимость, которой нам сейчас не хватает".Она призывает к укреплению европейского рынка капитала, единому контролю и устранению барьеров, ограничивающих экономический рост. По оценке Международного валютного фонда, внутренние ограничения ЕС в сфере услуг эквиваленты внешним пошлинам в 110%, в торговле товарами — 40%.Что касается финансов, то глава ЕЦБ считает необходимым "на всякий случай" приступить к разработке собственной инфраструктуры."Когда вы платите — в интернет-магазине, картой или телефоном, вы всегда полагаетесь не на ЕС. Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура платежей — не европейская", — сказала она в интервью радиостанции Newstalk. И добавила: да, зарубежные компании подчиняются законам ЕС, однако подстраховаться не помешает, ведь "никогда не знаешь, что может произойти".Намерения Лагард вполне серьезны, полагает партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец. "Дело в том, что Visa и Mastercard не только зарабатывают на транзакциях между европейскими банками, даже проводимых в национальной валюте, но и получают доступ к личным данным клиентов. Стремление к автономности и хранению чувствительной информации внутри страны вполне естественно", — отметил он в беседе с РИА Новости.Сказать проще, чем сделатьЭксперты сходятся во мнении, что замысел Лагард реализуем, но это потребует времени и ресурсов. "С технической и финансовой точек зрения создание собственной платежной системы ЕС возможно. Это усилило бы и независимость европейских стран, и их интеграцию", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. В частности, похожий путь успешно прошли Россия и Китай.Однако в ЕС слишком сильны противоречия. "По многим даже менее сложным вопросам не способны договориться. Венгрия и Словакия уходят в глухую оппозицию к Брюсселю. Да и внутри стран нет единства: аресты, судебные приговоры лидерам оппозиции во Франции и Румынии, недемократическая борьба в Германии с партией АдГ", — напоминает эксперт. Кроме того, еврочиновники в последние годы нанесли серьезный ущерб энергетике и ключевым отраслям промышленности.Тем не менее определенные шаги уже сделаны, уточняет Михайлец. В частности, есть аналоги российской СБП: польская система мобильных платежей BLIK, испанская Bizum, в Нидерландах — система электронной коммерции iDEAL. К тому же в Европе действует открытый банкинг (Open Banking), охватывающий многие страны и обеспечивающий интероперабельность — возможность платить по QR-коду со смартфона.Европейская платежная система позволит сэкономить не только на ставке международных финансовых организаций, но и на курсовой разнице. "И в лучшие времена рассчитываться местными картами в иностранной валюте было совершенно невыгодно. Прямая договоренность между ЦБ обеспечит приемлемый кросс-курс", — указывает эксперт.Общая тенденцияВ развитии внутренних платежных систем заинтересованы не только европейцы. К примеру, в Индии преимущественно пользуются UPI (аналог российского СБП), продолжает Михайлец. В Таиланде Visa и Mastercard — в основном для иностранцев, местные предпочитают Prompt Pay (Thai QR). В Бразилии — Pix, в Индонезии и на Филиппинах есть локальные E-Wallets. В некоторых странах Африки в ходу "мобильные деньги" M-Pesa для перевода через сотового оператора.По большому счету весь мир сейчас активно движется в этом направлении. Мало кто готов полагаться исключительно на Visa и Mastercard.И напряженная политическая ситуация здесь не главное, убеждены эксперты. "Да, ссора с США подогревает интерес Европы к финансовой автономии, но в той же Австралии занялись PayID задолго до того, как Трамп сообщил о намерении избираться второй раз. Создание канадского Interac также не было вызвано геополитическими рисками, которые усилились совсем недавно. А у Индии их и по сей день немного", — рассуждает Михайлец.Главный аргумент — безопасность, платежную информацию лучше хранить внутри страны. Кроме того, экономия. Так что повсеместный отказ от Visa и Mastercard все реальнее. А в перспективе международные расчеты переведут в стейблкоины (криптовалюты, привязанные к обычным или золоту) и цифровые деньги.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html

https://ria.ru/20250409/evrosoyuz-2010139671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, visa, inc., mastercard, inc., евросоюз, введение трампом пошлин на импорт