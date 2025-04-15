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Взять под контроль. ЕС решился на переворот - РИА Новости, 15.04.2025
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08:00 15.04.2025 (обновлено: 15:36 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/platezhi-2011174011.html
Взять под контроль. ЕС решился на переворот
Взять под контроль. ЕС решился на переворот - РИА Новости, 15.04.2025
Взять под контроль. ЕС решился на переворот
В ЕС всерьез задумалась об отказе от Visa и Masterсard. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) решили ослабить зависимость от американских платежных систем и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T08:00:00+03:00
2025-04-15T15:36:00+03:00
экономика
технологии
visa, inc.
mastercard, inc.
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС всерьез задумалась об отказе от Visa и Masterсard. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) решили ослабить зависимость от американских платежных систем и заняться созданием собственной. О том, какие проблемы рискует заполучить Брюссель, — в материале РИА Новости.Взять в свои рукиСтарый Свет теряет доверие к заокеанскому союзнику. Глава ЕЦБ Кристин Лагард убеждена: вместо того чтобы рассуждать о событиях по ту сторону Атлантики, необходимо "восстанавливать независимость, которой нам сейчас не хватает".Она призывает к укреплению европейского рынка капитала, единому контролю и устранению барьеров, ограничивающих экономический рост. По оценке Международного валютного фонда, внутренние ограничения ЕС в сфере услуг эквиваленты внешним пошлинам в 110%, в торговле товарами — 40%.Что касается финансов, то глава ЕЦБ считает необходимым "на всякий случай" приступить к разработке собственной инфраструктуры."Когда вы платите — в интернет-магазине, картой или телефоном, вы всегда полагаетесь не на ЕС. Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура платежей — не европейская", — сказала она в интервью радиостанции Newstalk. И добавила: да, зарубежные компании подчиняются законам ЕС, однако подстраховаться не помешает, ведь "никогда не знаешь, что может произойти".Намерения Лагард вполне серьезны, полагает партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец. "Дело в том, что Visa и Mastercard не только зарабатывают на транзакциях между европейскими банками, даже проводимых в национальной валюте, но и получают доступ к личным данным клиентов. Стремление к автономности и хранению чувствительной информации внутри страны вполне естественно", — отметил он в беседе с РИА Новости.Сказать проще, чем сделатьЭксперты сходятся во мнении, что замысел Лагард реализуем, но это потребует времени и ресурсов. "С технической и финансовой точек зрения создание собственной платежной системы ЕС возможно. Это усилило бы и независимость европейских стран, и их интеграцию", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. В частности, похожий путь успешно прошли Россия и Китай.Однако в ЕС слишком сильны противоречия. "По многим даже менее сложным вопросам не способны договориться. Венгрия и Словакия уходят в глухую оппозицию к Брюсселю. Да и внутри стран нет единства: аресты, судебные приговоры лидерам оппозиции во Франции и Румынии, недемократическая борьба в Германии с партией АдГ", — напоминает эксперт. Кроме того, еврочиновники в последние годы нанесли серьезный ущерб энергетике и ключевым отраслям промышленности.Тем не менее определенные шаги уже сделаны, уточняет Михайлец. В частности, есть аналоги российской СБП: польская система мобильных платежей BLIK, испанская Bizum, в Нидерландах — система электронной коммерции iDEAL. К тому же в Европе действует открытый банкинг (Open Banking), охватывающий многие страны и обеспечивающий интероперабельность — возможность платить по QR-коду со смартфона.Европейская платежная система позволит сэкономить не только на ставке международных финансовых организаций, но и на курсовой разнице. "И в лучшие времена рассчитываться местными картами в иностранной валюте было совершенно невыгодно. Прямая договоренность между ЦБ обеспечит приемлемый кросс-курс", — указывает эксперт.Общая тенденцияВ развитии внутренних платежных систем заинтересованы не только европейцы. К примеру, в Индии преимущественно пользуются UPI (аналог российского СБП), продолжает Михайлец. В Таиланде Visa и Mastercard — в основном для иностранцев, местные предпочитают Prompt Pay (Thai QR). В Бразилии — Pix, в Индонезии и на Филиппинах есть локальные E-Wallets. В некоторых странах Африки в ходу "мобильные деньги" M-Pesa для перевода через сотового оператора.По большому счету весь мир сейчас активно движется в этом направлении. Мало кто готов полагаться исключительно на Visa и Mastercard.И напряженная политическая ситуация здесь не главное, убеждены эксперты. "Да, ссора с США подогревает интерес Европы к финансовой автономии, но в той же Австралии занялись PayID задолго до того, как Трамп сообщил о намерении избираться второй раз. Создание канадского Interac также не было вызвано геополитическими рисками, которые усилились совсем недавно. А у Индии их и по сей день немного", — рассуждает Михайлец.Главный аргумент — безопасность, платежную информацию лучше хранить внутри страны. Кроме того, экономия. Так что повсеместный отказ от Visa и Mastercard все реальнее. А в перспективе международные расчеты переведут в стейблкоины (криптовалюты, привязанные к обычным или золоту) и цифровые деньги.
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010089605.html
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экономика, технологии, visa, inc., mastercard, inc., евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Технологии, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Взять под контроль. ЕС решился на переворот

Экономист Михайлец: ЕС преуспел в отказе от Visa и Mastercard

© Getty Images / picture alliance/Philipp von DitfurthЛоготип ЕС
Логотип ЕС - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС всерьез задумалась об отказе от Visa и Masterсard. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) решили ослабить зависимость от американских платежных систем и заняться созданием собственной. О том, какие проблемы рискует заполучить Брюссель, — в материале РИА Новости.

Взять в свои руки

Старый Свет теряет доверие к заокеанскому союзнику. Глава ЕЦБ Кристин Лагард убеждена: вместо того чтобы рассуждать о событиях по ту сторону Атлантики, необходимо "восстанавливать независимость, которой нам сейчас не хватает".
Она призывает к укреплению европейского рынка капитала, единому контролю и устранению барьеров, ограничивающих экономический рост. По оценке Международного валютного фонда, внутренние ограничения ЕС в сфере услуг эквиваленты внешним пошлинам в 110%, в торговле товарами — 40%.
© Getty Images / AndiaЖенщина расплачивается картой на рынке
Женщина расплачивается картой на рынке - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / Andia
Женщина расплачивается картой на рынке
Что касается финансов, то глава ЕЦБ считает необходимым "на всякий случай" приступить к разработке собственной инфраструктуры.
"Когда вы платите — в интернет-магазине, картой или телефоном, вы всегда полагаетесь не на ЕС. Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура платежей — не европейская", — сказала она в интервью радиостанции Newstalk. И добавила: да, зарубежные компании подчиняются законам ЕС, однако подстраховаться не помешает, ведь "никогда не знаешь, что может произойти".
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Намерения Лагард вполне серьезны, полагает партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец. "Дело в том, что Visa и Mastercard не только зарабатывают на транзакциях между европейскими банками, даже проводимых в национальной валюте, но и получают доступ к личным данным клиентов. Стремление к автономности и хранению чувствительной информации внутри страны вполне естественно", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Сказать проще, чем сделать

Эксперты сходятся во мнении, что замысел Лагард реализуем, но это потребует времени и ресурсов. "С технической и финансовой точек зрения создание собственной платежной системы ЕС возможно. Это усилило бы и независимость европейских стран, и их интеграцию", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. В частности, похожий путь успешно прошли Россия и Китай.
© Flickr / Richard Bao Логотип китайской платежной системы UnionPay
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Flickr / Richard Bao
Логотип китайской платежной системы UnionPay
Однако в ЕС слишком сильны противоречия. "По многим даже менее сложным вопросам не способны договориться. Венгрия и Словакия уходят в глухую оппозицию к Брюсселю. Да и внутри стран нет единства: аресты, судебные приговоры лидерам оппозиции во Франции и Румынии, недемократическая борьба в Германии с партией АдГ", — напоминает эксперт. Кроме того, еврочиновники в последние годы нанесли серьезный ущерб энергетике и ключевым отраслям промышленности.
Тем не менее определенные шаги уже сделаны, уточняет Михайлец. В частности, есть аналоги российской СБП: польская система мобильных платежей BLIK, испанская Bizum, в Нидерландах — система электронной коммерции iDEAL. К тому же в Европе действует открытый банкинг (Open Banking), охватывающий многие страны и обеспечивающий интероперабельность — возможность платить по QR-коду со смартфона.
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Европейская платежная система позволит сэкономить не только на ставке международных финансовых организаций, но и на курсовой разнице. "И в лучшие времена рассчитываться местными картами в иностранной валюте было совершенно невыгодно. Прямая договоренность между ЦБ обеспечит приемлемый кросс-курс", — указывает эксперт.

Общая тенденция

В развитии внутренних платежных систем заинтересованы не только европейцы. К примеру, в Индии преимущественно пользуются UPI (аналог российского СБП), продолжает Михайлец. В Таиланде Visa и Mastercard — в основном для иностранцев, местные предпочитают Prompt Pay (Thai QR). В Бразилии — Pix, в Индонезии и на Филиппинах есть локальные E-Wallets. В некоторых странах Африки в ходу "мобильные деньги" M-Pesa для перевода через сотового оператора.
По большому счету весь мир сейчас активно движется в этом направлении. Мало кто готов полагаться исключительно на Visa и Mastercard.
© Getty Images / NurPhotoДевушка держит кредитную карту в руке
Девушка держит кредитную карту в руке - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / NurPhoto
Девушка держит кредитную карту в руке
И напряженная политическая ситуация здесь не главное, убеждены эксперты. "Да, ссора с США подогревает интерес Европы к финансовой автономии, но в той же Австралии занялись PayID задолго до того, как Трамп сообщил о намерении избираться второй раз. Создание канадского Interac также не было вызвано геополитическими рисками, которые усилились совсем недавно. А у Индии их и по сей день немного", — рассуждает Михайлец.
Главный аргумент — безопасность, платежную информацию лучше хранить внутри страны. Кроме того, экономия. Так что повсеместный отказ от Visa и Mastercard все реальнее. А в перспективе международные расчеты переведут в стейблкоины (криптовалюты, привязанные к обычным или золоту) и цифровые деньги.
 
ЭкономикаТехнологииVisa, Inc.MasterCard, Inc.ЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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