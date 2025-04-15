https://ria.ru/20250415/piramidy-2011388745.html

Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири

Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири - РИА Новости, 15.04.2025

Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири

Много еще загадок хранит Сибирь. Одна из них связана с таинственной цивилизацией саргатов, построивших там огромные пирамиды. На протяжении почти тысячи лет (VI РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:26:00+03:00

2025-04-15T18:26:00+03:00

2025-04-15T18:26:00+03:00

западная сибирь

тобол (река)

омск

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Много еще загадок хранит Сибирь. Одна из них связана с таинственной цивилизацией саргатов, построивших там огромные пирамиды. На протяжении почти тысячи лет (VI век до н.э. — V век н.э.) они жили рядом со скифами и сарматами, имели свою уникальную культуру, от которой остались лишь городища и огромные насыпные курганы.Находки археологов подтверждают: народ веками жил на территории от Тобола и Прииртышья до предгорий Алтая и степей под Барабинском, а в V веке таинственным образом исчез.Сенсационная находкаВ 1927-м советские археологи совершили сенсационное открытие, обнаружив ранее неизвестную цивилизацию, которую назвали по месту раскопок у села Саргатское, чуть севернее Омска.Последующие исследования подтвердили существование цивилизации великих воинов, державших под контролем значительный участок Великого шелкового пути.Сейчас известно уже более сотни археологических памятников саргатской культуры - городища, поселения, курганы.О численности саргатов можно судить по количеству поселений на берегах сибирских рек. Их городища встречаются через каждые 5-10 километров.Один из самых внушительных саргатских городов, найденных советскими учеными, является полностью раскопанное городище Ак-Тау в Северном Казахстане. Судя по находкам, город был надежно защищен глубоким рвом и частоколом на земляном валу высотой в четыре метра. Вход был укреплен: саргаты построили привратную башню и сложную систему лабиринтов у ворот.Строители пирамидГлавным и одновременно самым интересным свидетельством саргатской цивилизации остаются оставленные ими сибирские пирамиды, в которых хоронили знать.Под Омском даже есть своеобразная "Долина царей", где расположена цепочка пирамид-курганов. Самые известные саргатские пирамиды были найдены на берегах реки Ингал в Притоболье.Это были довольно сложные для своих лет сооружения гигантских масштабов: для строительства использовали дерн, бревна, камни. Толщина стен достигала 25 метров.Сибирские пирамиды были схожи с египетскими: сооружение имело погребальные камеры – основные и дополнительные, множество ходов и скрытых проходов, а само пространство гробницы уходило на 5 – 6 метров вниз от уровня земли.В могилу клали оружие, драгоценности, утварь. Однако современным археологам мало что досталось - многие пирамиды были разграблены еще в ХVIII. Весьма доходное дело разорения древних могильников называлось бугрованием – раскапыванием "бугров". Копатели курганов считали золото "скифским".Добыча бугровщиков доходила и до царских особ – сам Петр Великий обладал большой коллекцией золота из саргатских могильников, называя его "сибирским".Оружием владели даже женщиныГеограф и путешественник и писал о воинственных саргатах: "Это многочисленные и доблестные воины, богатые конями и стадами овец и быков... самые могучие из всех мужей".И историки с ним согласны, саргаты вели бесконечные войны с соседними воинственными сарматами и кулайцами.Ядро войска составляли всадники в доспехах, полностью покрывавших тело воина, руки и ноги. Вооружение - тяжелое копье и длинный меч.С оружием умели обращаться даже саргатские женщины – о чем свидетельствуют многочисленные захоронения, где девушек погребали как воинов, кладя в могилу доспехи и оружие.О суровых условиях жизни и частых войнах говорит тот факт, что в захоронениях знати только два процента – пожилые люди. Остальные до почтенного возраста не доживали, погибая в расцвете сил.Куда пропали саргатыИ вот народ, построивший величественные пирамиды, в V веке н.э. таинственным образом исчезает. Куда? У историков нет единого мнения на этот счет, как и тому, кто такие были саргаты.Одна из распространенных версий гласит, что с антропологической точки зрения саргаты были европеоидами с примесью азиатской крови: в Саргатию привозили невест из Хорезма и Китая.А саргатское государство пало под ударами гуннов, население было вовлечено в Великое переселение народов. Основная часть ушла с гуннами в Европу, где они стали компонентом этногенеза венгров.Что же, будем надеяться, дальнейшие раскопки и исследования дадут нам более точный ответ на вопрос, кто же строил в Сибири величественные пирамиды.

западная сибирь

тобол (река)

омск

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западная сибирь, тобол (река), омск