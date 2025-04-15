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Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири - РИА Новости, 15.04.2025
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18:26 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/piramidy-2011388745.html
Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири
Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири - РИА Новости, 15.04.2025
Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири
Много еще загадок хранит Сибирь. Одна из них связана с таинственной цивилизацией саргатов, построивших там огромные пирамиды. На протяжении почти тысячи лет (VI РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:26:00+03:00
2025-04-15T18:26:00+03:00
западная сибирь
тобол (река)
омск
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Много еще загадок хранит Сибирь. Одна из них связана с таинственной цивилизацией саргатов, построивших там огромные пирамиды. На протяжении почти тысячи лет (VI век до н.э. — V век н.э.) они жили рядом со скифами и сарматами, имели свою уникальную культуру, от которой остались лишь городища и огромные насыпные курганы.Находки археологов подтверждают: народ веками жил на территории от Тобола и Прииртышья до предгорий Алтая и степей под Барабинском, а в V веке таинственным образом исчез.Сенсационная находкаВ 1927-м советские археологи совершили сенсационное открытие, обнаружив ранее неизвестную цивилизацию, которую назвали по месту раскопок у села Саргатское, чуть севернее Омска.Последующие исследования подтвердили существование цивилизации великих воинов, державших под контролем значительный участок Великого шелкового пути.Сейчас известно уже более сотни археологических памятников саргатской культуры - городища, поселения, курганы.О численности саргатов можно судить по количеству поселений на берегах сибирских рек. Их городища встречаются через каждые 5-10 километров.Один из самых внушительных саргатских городов, найденных советскими учеными, является полностью раскопанное городище Ак-Тау в Северном Казахстане. Судя по находкам, город был надежно защищен глубоким рвом и частоколом на земляном валу высотой в четыре метра. Вход был укреплен: саргаты построили привратную башню и сложную систему лабиринтов у ворот.Строители пирамидГлавным и одновременно самым интересным свидетельством саргатской цивилизации остаются оставленные ими сибирские пирамиды, в которых хоронили знать.Под Омском даже есть своеобразная "Долина царей", где расположена цепочка пирамид-курганов. Самые известные саргатские пирамиды были найдены на берегах реки Ингал в Притоболье.Это были довольно сложные для своих лет сооружения гигантских масштабов: для строительства использовали дерн, бревна, камни. Толщина стен достигала 25 метров.Сибирские пирамиды были схожи с египетскими: сооружение имело погребальные камеры – основные и дополнительные, множество ходов и скрытых проходов, а само пространство гробницы уходило на 5 – 6 метров вниз от уровня земли.В могилу клали оружие, драгоценности, утварь. Однако современным археологам мало что досталось - многие пирамиды были разграблены еще в ХVIII. Весьма доходное дело разорения древних могильников называлось бугрованием – раскапыванием "бугров". Копатели курганов считали золото "скифским".Добыча бугровщиков доходила и до царских особ – сам Петр Великий обладал большой коллекцией золота из саргатских могильников, называя его "сибирским".Оружием владели даже женщиныГеограф и путешественник и писал о воинственных саргатах: "Это многочисленные и доблестные воины, богатые конями и стадами овец и быков... самые могучие из всех мужей".И историки с ним согласны, саргаты вели бесконечные войны с соседними воинственными сарматами и кулайцами.Ядро войска составляли всадники в доспехах, полностью покрывавших тело воина, руки и ноги. Вооружение - тяжелое копье и длинный меч.С оружием умели обращаться даже саргатские женщины – о чем свидетельствуют многочисленные захоронения, где девушек погребали как воинов, кладя в могилу доспехи и оружие.О суровых условиях жизни и частых войнах говорит тот факт, что в захоронениях знати только два процента – пожилые люди. Остальные до почтенного возраста не доживали, погибая в расцвете сил.Куда пропали саргатыИ вот народ, построивший величественные пирамиды, в V веке н.э. таинственным образом исчезает. Куда? У историков нет единого мнения на этот счет, как и тому, кто такие были саргаты.Одна из распространенных версий гласит, что с антропологической точки зрения саргаты были европеоидами с примесью азиатской крови: в Саргатию привозили невест из Хорезма и Китая.А саргатское государство пало под ударами гуннов, население было вовлечено в Великое переселение народов. Основная часть ушла с гуннами в Европу, где они стали компонентом этногенеза венгров.Что же, будем надеяться, дальнейшие раскопки и исследования дадут нам более точный ответ на вопрос, кто же строил в Сибири величественные пирамиды.
западная сибирь
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западная сибирь, тобол (река), омск
Западная Сибирь, Тобол (река), Омск

Раскрыт секрет таинственных пирамид Западной Сибири

CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Кошелев / Курган Красногорский-2 в Ингальской долине (Исетский район Тюменской области, возле с. Красногорское). Вид с юго-западаКурган Красногорский, Саргатская культура
Курган Красногорский, Саргатская культура - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Кошелев / Курган Красногорский-2 в Ингальской долине (Исетский район Тюменской области, возле с. Красногорское). Вид с юго-запада
Курган Красногорский, Саргатская культура. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Много еще загадок хранит Сибирь. Одна из них связана с таинственной цивилизацией саргатов, построивших там огромные пирамиды. На протяжении почти тысячи лет (VI век до н.э. — V век н.э.) они жили рядом со скифами и сарматами, имели свою уникальную культуру, от которой остались лишь городища и огромные насыпные курганы.
Находки археологов подтверждают: народ веками жил на территории от Тобола и Прииртышья до предгорий Алтая и степей под Барабинском, а в V веке таинственным образом исчез.
CC BY-SA 4.0 / Hellerick / Map of Kulay and Sargat cultures in ancient SiberiaРасположение Саргатской культуры на карте
Расположение Саргатской культуры на карте - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Hellerick / Map of Kulay and Sargat cultures in ancient Siberia
Расположение Саргатской культуры на карте

Сенсационная находка

В 1927-м советские археологи совершили сенсационное открытие, обнаружив ранее неизвестную цивилизацию, которую назвали по месту раскопок у села Саргатское, чуть севернее Омска.
Последующие исследования подтвердили существование цивилизации великих воинов, державших под контролем значительный участок Великого шелкового пути.
Сейчас известно уже более сотни археологических памятников саргатской культуры - городища, поселения, курганы.
О численности саргатов можно судить по количеству поселений на берегах сибирских рек. Их городища встречаются через каждые 5-10 километров.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРека Иртыш
Река Иртыш - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Река Иртыш
Один из самых внушительных саргатских городов, найденных советскими учеными, является полностью раскопанное городище Ак-Тау в Северном Казахстане. Судя по находкам, город был надежно защищен глубоким рвом и частоколом на земляном валу высотой в четыре метра. Вход был укреплен: саргаты построили привратную башню и сложную систему лабиринтов у ворот.

Строители пирамид

Главным и одновременно самым интересным свидетельством саргатской цивилизации остаются оставленные ими сибирские пирамиды, в которых хоронили знать.
Под Омском даже есть своеобразная "Долина царей", где расположена цепочка пирамид-курганов. Самые известные саргатские пирамиды были найдены на берегах реки Ингал в Притоболье.
Это были довольно сложные для своих лет сооружения гигантских масштабов: для строительства использовали дерн, бревна, камни. Толщина стен достигала 25 метров.
Сибирские пирамиды были схожи с египетскими: сооружение имело погребальные камеры – основные и дополнительные, множество ходов и скрытых проходов, а само пространство гробницы уходило на 5 – 6 метров вниз от уровня земли.
CC BY-SA 3.0 / Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области / Поясная бляха из Сибирской коллекции Петра IПоясная из Сибирской коллекции Петра I
Поясная из Сибирской коллекции Петра I - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области / Поясная бляха из Сибирской коллекции Петра I
Поясная из Сибирской коллекции Петра I
В могилу клали оружие, драгоценности, утварь. Однако современным археологам мало что досталось - многие пирамиды были разграблены еще в ХVIII. Весьма доходное дело разорения древних могильников называлось бугрованием – раскапыванием "бугров". Копатели курганов считали золото "скифским".
Добыча бугровщиков доходила и до царских особ – сам Петр Великий обладал большой коллекцией золота из саргатских могильников, называя его "сибирским".

Оружием владели даже женщины

Географ и путешественник и писал о воинственных саргатах: "Это многочисленные и доблестные воины, богатые конями и стадами овец и быков... самые могучие из всех мужей".
CC BY-SA 3.0 IGO / Дмитрий Кошелев / Реконструкция вооружения и доспехов саргатского воинаРеконструкция вооружения и доспехов саргатского воина.
Реконструкция вооружения и доспехов саргатского воина. - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 3.0 IGO / Дмитрий Кошелев / Реконструкция вооружения и доспехов саргатского воина
Реконструкция вооружения и доспехов саргатского воина.
И историки с ним согласны, саргаты вели бесконечные войны с соседними воинственными сарматами и кулайцами.
Ядро войска составляли всадники в доспехах, полностью покрывавших тело воина, руки и ноги. Вооружение - тяжелое копье и длинный меч.
С оружием умели обращаться даже саргатские женщины – о чем свидетельствуют многочисленные захоронения, где девушек погребали как воинов, кладя в могилу доспехи и оружие.
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Кошелев / Sargatka culture individuals (forensic reconstruction)Реконструкция бюстов носителей саргатской культуры в Музее археологии и этнографии ТюмГУ
Реконструкция бюстов носителей саргатской культуры в Музее археологии и этнографии ТюмГУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Кошелев / Sargatka culture individuals (forensic reconstruction)
Реконструкция бюстов носителей саргатской культуры в Музее археологии и этнографии ТюмГУ
О суровых условиях жизни и частых войнах говорит тот факт, что в захоронениях знати только два процента – пожилые люди. Остальные до почтенного возраста не доживали, погибая в расцвете сил.

Куда пропали саргаты

И вот народ, построивший величественные пирамиды, в V веке н.э. таинственным образом исчезает. Куда? У историков нет единого мнения на этот счет, как и тому, кто такие были саргаты.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГоры в Республике Алтай
Горы в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горы в Республике Алтай
Одна из распространенных версий гласит, что с антропологической точки зрения саргаты были европеоидами с примесью азиатской крови: в Саргатию привозили невест из Хорезма и Китая.
А саргатское государство пало под ударами гуннов, население было вовлечено в Великое переселение народов. Основная часть ушла с гуннами в Европу, где они стали компонентом этногенеза венгров.
CC BY-SA 3.0 IGO / Аркадий Зарубин / Воины ХуннуГуннские воины, реконструкция
Гуннские воины, реконструкция - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
CC BY-SA 3.0 IGO / Аркадий Зарубин / Воины Хунну
Гуннские воины, реконструкция
Что же, будем надеяться, дальнейшие раскопки и исследования дадут нам более точный ответ на вопрос, кто же строил в Сибири величественные пирамиды.
 
Западная СибирьТобол (река)Омск
 
 
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