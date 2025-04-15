https://ria.ru/20250415/peskov-2011351199.html

Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков

Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025

Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков

Экономическое сотрудничество России и США может сыграть стабилизирующую роль для мира, и это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:42:00+03:00

2025-04-15T13:42:00+03:00

2025-04-15T14:03:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

стив уиткофф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России и США может сыграть стабилизирующую роль для мира, и это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия могут улучшить отношения с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Журналист спросил Пескова, обсуждался ли на встречах делегаций РФ и США вопрос улучшения отношений с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Он также спросил, о каком сотрудничестве можете речь, и могут ли это быть редкоземельные металлы."Контакты проходили в закрытом режиме, и мы не хотели бы раньше времени придавать публичности. Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, это однозначно", - ответил Песков.

https://ria.ru/20250415/tramp-2011347740.html

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россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф