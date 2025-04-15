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Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
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13:42 15.04.2025 (обновлено: 14:03 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/peskov-2011351199.html
Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков
Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков
Экономическое сотрудничество России и США может сыграть стабилизирующую роль для мира, и это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2025
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россия
сша
дмитрий песков
стив уиткофф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России и США может сыграть стабилизирующую роль для мира, и это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия могут улучшить отношения с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Журналист спросил Пескова, обсуждался ли на встречах делегаций РФ и США вопрос улучшения отношений с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Он также спросил, о каком сотрудничестве можете речь, и могут ли это быть редкоземельные металлы."Контакты проходили в закрытом режиме, и мы не хотели бы раньше времени придавать публичности. Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, это однозначно", - ответил Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф
Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков

Песков: экономическое сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России и США может сыграть стабилизирующую роль для мира, и это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США и Россия могут улучшить отношения с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Журналист спросил Пескова, обсуждался ли на встречах делегаций РФ и США вопрос улучшения отношений с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Он также спросил, о каком сотрудничестве можете речь, и могут ли это быть редкоземельные металлы.
"Контакты проходили в закрытом режиме, и мы не хотели бы раньше времени придавать публичности. Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, это однозначно", - ответил Песков.
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