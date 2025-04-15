https://ria.ru/20250415/peskov-2011350397.html

Песков не стал комментировать предложение США по иранскому урану

Песков не стал комментировать предложение США по иранскому урану - РИА Новости, 15.04.2025

Песков не стал комментировать предложение США по иранскому урану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения СМИ о якобы предложении США для Ирана передать России имеющиеся в стране запасы... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения СМИ о якобы предложении США для Ирана передать России имеющиеся в стране запасы урана. Ранее издание Guardian сообщило, что США в ходе переговоров с Ираном в Омане якобы предложили Тегерану передать запасы урана России. "Оставляю без комментариев этот вопрос", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html

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