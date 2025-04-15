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ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 15.04.2025 (обновлено: 13:35 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/peskov-2011347885.html
ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков
ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков
Страны Европы всячески декларируют намерения поддерживать Украину и киевский режим в его стремлении продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:25:00+03:00
2025-04-15T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европы всячески декларируют намерения поддерживать Украину и киевский режим в его стремлении продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И (Европа - ред.) всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011349119.html
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в мире, европа, украина, россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: ЕС всячески демонстрирует стремление продолжать конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европы всячески декларируют намерения поддерживать Украину и киевский режим в его стремлении продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И (Европа - ред.) всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Песков оценил состояние соглашения по украинскому урегулированию
Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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