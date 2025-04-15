https://ria.ru/20250415/peskov-2011347885.html
ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков
ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков
Страны Европы всячески декларируют намерения поддерживать Украину и киевский режим в его стремлении продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:25:00+03:00
2025-04-15T13:25:00+03:00
2025-04-15T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны Европы всячески декларируют намерения поддерживать Украину и киевский режим в его стремлении продолжать войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И (Европа - ред.) всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011349119.html
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ЕС стремится продолжать конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: ЕС всячески демонстрирует стремление продолжать конфликт на Украине