https://ria.ru/20250415/peskov-2011347615.html

Песков: Украина ежедневно наносит удары по российским энергообъектам

Песков: Украина ежедневно наносит удары по российским энергообъектам - РИА Новости, 15.04.2025

Песков: Украина ежедневно наносит удары по российским энергообъектам

Украина ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:15:00+03:00

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2025-04-15T13:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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дональд трамп

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украина ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Временный мораторий не выполнялся и не выполняется украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Российской Федерации. Это важно знать всем", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://ria.ru/20250415/tanki-2011345418.html

сша

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, украина