https://ria.ru/20250415/peskov-2011347354.html

Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков

Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025

Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков

Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:14:00+03:00

2025-04-15T13:14:00+03:00

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россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, здесь же еще мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны", - сказал Песков журналистам. -0-

россия

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