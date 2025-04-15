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Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
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13:14 15.04.2025 (обновлено: 14:16 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/peskov-2011347354.html
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков
Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2025
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, здесь же еще мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны", - сказал Песков журналистам. -0-
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россия, вашингтон (штат)
Россия, Вашингтон (штат)
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков

Песков: Россия и США напряженно работают во имя мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии "За верность науке"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения X Всероссийской премии За верность науке - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, здесь же еще мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны", - сказал Песков журналистам. -0-
 
РоссияВашингтон (штат)
 
 
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