https://ria.ru/20250415/peskov-2011347354.html
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2025
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков
Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:14:00+03:00
2025-04-15T13:14:00+03:00
2025-04-15T14:16:00+03:00
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, здесь же еще мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны", - сказал Песков журналистам. -0-
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россия, вашингтон (штат)
Россия и США напряженно работают во имя мира, заявил Песков
Песков: Россия и США напряженно работают во имя мира
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Вашингтон напряженно работают во имя мира, а Европа - во имя войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, здесь же еще мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны", - сказал Песков журналистам. -0-