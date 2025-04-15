https://ria.ru/20250415/peskov-2011346802.html

Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа

Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 15.04.2025

Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа

Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250413/vstrecha-2010982873.html

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире