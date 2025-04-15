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Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 15.04.2025
Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:13:00+03:00
2025-04-15T13:13:00+03:00
2025-04-15T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Разговора с главой США Дональдом Трампом в течение ближайших нескольких дней в графике президента РФ Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет", - сказал Песков журналистам.
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Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Песков: разговора с Трампом в ближайшие несколько дней в графике Путина нет