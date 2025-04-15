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Экс-президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 15.04.2025
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20:46 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/peru-2011458046.html
Экс-президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 15.04.2025
Экс-президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Перу вынес приговор бывшему президенту Ольянте Умале и его супруге Надин Эредиа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:46:00+03:00
2025-04-15T20:46:00+03:00
в мире
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МЕХИКО, 15 апр - РИА Новости. Уголовный суд Перу вынес приговор бывшему президенту Ольянте Умале и его супруге Надин Эредиа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. "Третий национальный коллегиальный уголовный суд приговорил Ольянту Умалу и Надин Эредиа к 15 годам тюремного заключения, признав их виновными в отмывании денег", - говорится в сообщении на странице верховного суда Перу в Facebook*.По данным местных СМИ из зала суда, бывший глава государства и его супруга обязаны будут выплатить штраф в размере 670 тысяч долларов США. Брат Надин Эредиа приговорен по этому делу к 12 годам заключения, еще четверо обвиняемых получили от пяти до восьми лет. Бывший президент Перу Ольянта Умала (занимал этот пост в 2011-2016 годах) был арестован 2 февраля 2023 года по обвинению в незаконном финансировании его избирательных кампаний 2006 и 2011 годов. Согласно заключению прокуратуры, незаконные пожертвования на его кампанию поступали из Венесуэлы и от строительных компаний Odebrecht и OAS.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250312/duterte-2004614830.html
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в мире, перу, сша, ольянта умала, организация американских государств
В мире, Перу, США, Ольянта Умала, Организация американских государств
Экс-президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы

Экс-президента Перу Умале приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

© AP Photo / Martin MejiaПолиция в Перу
Полиция в Перу - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Martin Mejia
Полиция в Перу. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 апр - РИА Новости. Уголовный суд Перу вынес приговор бывшему президенту Ольянте Умале и его супруге Надин Эредиа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.
"Третий национальный коллегиальный уголовный суд приговорил Ольянту Умалу и Надин Эредиа к 15 годам тюремного заключения, признав их виновными в отмывании денег", - говорится в сообщении на странице верховного суда Перу в Facebook*.
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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По данным местных СМИ из зала суда, бывший глава государства и его супруга обязаны будут выплатить штраф в размере 670 тысяч долларов США. Брат Надин Эредиа приговорен по этому делу к 12 годам заключения, еще четверо обвиняемых получили от пяти до восьми лет.
Бывший президент Перу Ольянта Умала (занимал этот пост в 2011-2016 годах) был арестован 2 февраля 2023 года по обвинению в незаконном финансировании его избирательных кампаний 2006 и 2011 годов. Согласно заключению прокуратуры, незаконные пожертвования на его кампанию поступали из Венесуэлы и от строительных компаний Odebrecht и OAS.
* Запрещена в РФ как экстремистская
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В миреПеруСШАОльянта УмалаОрганизация американских государств
 
 
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