https://ria.ru/20250415/pensii-2011271885.html

В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж

В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж - РИА Новости, 15.04.2025

В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж

Российские пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку данных, если в них есть ошибка, с помощью портала госуслуг,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T02:17:00+03:00

2025-04-15T02:17:00+03:00

2025-04-15T05:47:00+03:00

общество

россия

пособие по безработице

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку данных, если в них есть ошибка, с помощью портала госуслуг, объяснили РИА Новости в Социальном фонде России."Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета", — говорится в сообщении. Получив такую заявку, специалисты Соцфонда помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику либо в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует. Сведения о накопленном стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии можно найти в личном кабинете на "Госуслугах". Сумму пенсионных накоплений можно найти в уведомлениях из Социального фонда.

https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html

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общество, россия, пособие по безработице