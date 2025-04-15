https://ria.ru/20250415/pensii-2011271885.html
В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж
В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж - РИА Новости, 15.04.2025
В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж
Российские пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку данных, если в них есть ошибка, с помощью портала госуслуг,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T02:17:00+03:00
2025-04-15T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку данных, если в них есть ошибка, с помощью портала госуслуг, объяснили РИА Новости в Социальном фонде России."Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета", — говорится в сообщении. Получив такую заявку, специалисты Соцфонда помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику либо в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует. Сведения о накопленном стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии можно найти в личном кабинете на "Госуслугах". Сумму пенсионных накоплений можно найти в уведомлениях из Социального фонда.
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
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РИА Новости
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общество, россия, пособие по безработице
Общество, Россия, Пособие по безработице
В Социальном фонде рассказали, как можно скорректировать пенсионный стаж
Соцфонд: пенсионеры могут скорректировать стаж через "Госуслуги"
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские пенсионеры могут проверить объем учтенного стажа работы и подать запрос на корректировку данных, если в них есть ошибка, с помощью портала госуслуг, объяснили РИА Новости в Социальном фонде России.
"Если на пенсионном счете нет информации о каких-либо периодах работы или, наоборот, есть ошибочные данные, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он дополнил сведения либо представил корректную информацию в Социальный фонд. Сделать такой запрос можно, например, на портале госуслуг с помощью сервиса корректировки лицевого счета", — говорится в сообщении.
Получив такую заявку, специалисты Соцфонда помогут обратиться к работодателю, организации-правопреемнику либо в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует.
Сведения о накопленном стаже, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере пенсии можно найти в личном кабинете на "Госуслугах". Сумму пенсионных накоплений можно найти в уведомлениях из Социального фонда.