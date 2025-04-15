Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве
Спикер парламента Армении Симонян не согласился с ЕС по поводу парада Победы
© Sputnik / Асатур Есаянц
Ален Симонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
«
"Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра (Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве. — Прим. ред.) никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами", — заявил он.
Володин призвал отдать Каллас под трибунал
Вчера, 08:04
По его словам, многие руководители ЕС посещают Москву, встречаются с президентом России Владимиром Путиным и ведут переговоры. Также дипломатические встречи с представителями Москвы проводят и США.
«
"Это их (ЕС. — Прим. ред.) позиция, а это наша позиция. В межгосударственных отношениях с ЕС, Россией, ОДКБ есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и которую продвигаем. Может, это какой-то стране не понравится, а другой стране не понравится другое, но у нас есть свои интересы и видение", — подчеркнул Симонян.
Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.
В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что на параде Победы в Москве ожидаются более 20 глав государств и правительств.
Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве
14 апреля, 21:21