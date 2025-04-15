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Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
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15:28 15.04.2025 (обновлено: 17:42 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/parad-2011371762.html
Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве
Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве - РИА Новости, 15.04.2025
Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве
Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза по поводу участия в параде Победы в Москве. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:28:00+03:00
2025-04-15T17:42:00+03:00
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ЕРЕВАН, 15 апр — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза по поводу участия в параде Победы в Москве. &quot;Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра (Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве. — Прим. ред.) никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами&quot;, — заявил он.По его словам, многие руководители ЕС посещают Москву, встречаются с президентом России Владимиром Путиным и ведут переговоры. Также дипломатические встречи с представителями Москвы проводят и США.&quot;Это их (ЕС. — Прим. ред.) позиция, а это наша позиция. В межгосударственных отношениях с ЕС, Россией, ОДКБ есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и которую продвигаем. Может, это какой-то стране не понравится, а другой стране не понравится другое, но у нас есть свои интересы и видение&quot;, — подчеркнул Симонян.Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что на параде Победы в Москве ожидаются более 20 глав государств и правительств.
https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html
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в мире, москва, россия, армения, кайя каллас, никол пашинян, владимир путин
В мире, Москва, Россия, Армения, Кайя Каллас, Никол Пашинян, Владимир Путин
Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве

Спикер парламента Армении Симонян не согласился с ЕС по поводу парада Победы

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАлен Симонян
Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ален Симонян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 апр — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза по поводу участия в параде Победы в Москве.
«

"Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра (Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве. — Прим. ред.) никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами", — заявил он.

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По его словам, многие руководители ЕС посещают Москву, встречаются с президентом России Владимиром Путиным и ведут переговоры. Также дипломатические встречи с представителями Москвы проводят и США.
«

"Это их (ЕС. — Прим. ред.) позиция, а это наша позиция. В межгосударственных отношениях с ЕС, Россией, ОДКБ есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и которую продвигаем. Может, это какой-то стране не понравится, а другой стране не понравится другое, но у нас есть свои интересы и видение", — подчеркнул Симонян.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.
В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что на параде Победы в Москве ожидаются более 20 глав государств и правительств.
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