https://ria.ru/20250415/parad-2011371762.html

Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве

Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве - РИА Новости, 15.04.2025

Спикер парламента Армении оспорил слова Каллас о параде в Москве

Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза по поводу участия в параде Победы в Москве. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:28:00+03:00

2025-04-15T15:28:00+03:00

2025-04-15T17:42:00+03:00

в мире

москва

россия

армения

кайя каллас

никол пашинян

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410824_0:135:2949:1794_1920x0_80_0_0_ccd497fdd9d488886ad36054663207b7.jpg

ЕРЕВАН, 15 апр — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян не согласился с позицией Евросоюза по поводу участия в параде Победы в Москве. "Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра (Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве. — Прим. ред.) никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами", — заявил он.По его словам, многие руководители ЕС посещают Москву, встречаются с президентом России Владимиром Путиным и ведут переговоры. Также дипломатические встречи с представителями Москвы проводят и США."Это их (ЕС. — Прим. ред.) позиция, а это наша позиция. В межгосударственных отношениях с ЕС, Россией, ОДКБ есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и которую продвигаем. Может, это какой-то стране не понравится, а другой стране не понравится другое, но у нас есть свои интересы и видение", — подчеркнул Симонян.Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве. Объединение также не планирует участвовать в торжествах.В середине марта в пресс-службе Кремля сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сообщил, что на параде Победы в Москве ожидаются более 20 глав государств и правительств.

https://ria.ru/20250415/kallas-2011287080.html

https://ria.ru/20250414/moskva-2011249509.html

москва

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, армения, кайя каллас, никол пашинян, владимир путин