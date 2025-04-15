https://ria.ru/20250415/palestina-2011365672.html

Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства - РИА Новости, 15.04.2025

Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприятии идеи создания палестинского государства,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:40:00+03:00

2025-04-15T14:40:00+03:00

2025-04-15T14:40:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприятии идеи создания палестинского государства, назвав его будущим "плацдармом для иранского терроризма", сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава израильского правительства решительно выразил свое неприятие идеи создания палестинского государства, подчеркнув, что такое решение стало бы значительным поощрением для терроризма", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, Нетаньяху напомнил французскому президенту, что ни один палестинский лидер, включая руководство Палестинской автономии, до сих пор не осудил атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Премьер-министр также отметил, что палестинское государство, возникшее в непосредственной близости от израильских городов, станет плацдармом для иранского терроризма. По его словам, подавляющее большинство израильтян категорически выступает против такой перспективы - и это отражает его последовательную и долгосрочную позицию", - добавили в офисе премьера. Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он. В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе говорится, что Израиль будет противостоять попыткам в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства. -0-

https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html

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в мире, израиль, франция, палестина, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хамас, кнессет израиля