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Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства - РИА Новости, 15.04.2025
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14:40 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/palestina-2011365672.html
Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства
Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства - РИА Новости, 15.04.2025
Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприятии идеи создания палестинского государства,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:40:00+03:00
2025-04-15T14:40:00+03:00
в мире
израиль
франция
палестина
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
хамас
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприятии идеи создания палестинского государства, назвав его будущим "плацдармом для иранского терроризма", сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава израильского правительства решительно выразил свое неприятие идеи создания палестинского государства, подчеркнув, что такое решение стало бы значительным поощрением для терроризма", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, Нетаньяху напомнил французскому президенту, что ни один палестинский лидер, включая руководство Палестинской автономии, до сих пор не осудил атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. "Премьер-министр также отметил, что палестинское государство, возникшее в непосредственной близости от израильских городов, станет плацдармом для иранского терроризма. По его словам, подавляющее большинство израильтян категорически выступает против такой перспективы - и это отражает его последовательную и долгосрочную позицию", - добавили в офисе премьера. Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он. В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе говорится, что Израиль будет противостоять попыткам в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства. -0-
https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978422649.html
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в мире, израиль, франция, палестина, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, хамас, кнессет израиля
В мире, Израиль, Франция, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Кнессет Израиля
Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

Нетаньяху назвал палестинское государство плацдармом для иранского терроризма

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприятии идеи создания палестинского государства, назвав его будущим "плацдармом для иранского терроризма", сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху.
«
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава израильского правительства решительно выразил свое неприятие идеи создания палестинского государства, подчеркнув, что такое решение стало бы значительным поощрением для терроризма", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля
17 октября 2024, 01:01
По данным канцелярии, Нетаньяху напомнил французскому президенту, что ни один палестинский лидер, включая руководство Палестинской автономии, до сих пор не осудил атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
«
"Премьер-министр также отметил, что палестинское государство, возникшее в непосредственной близости от израильских городов, станет плацдармом для иранского терроризма. По его словам, подавляющее большинство израильтян категорически выступает против такой перспективы - и это отражает его последовательную и долгосрочную позицию", - добавили в офисе премьера.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Нетаньяху добивается войны между США и Ираном, заявил Пушков
13 апреля, 13:22
Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он.
В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе говорится, что Израиль будет противостоять попыткам в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства. -0-
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
14 апреля, 17:46
 
В миреИзраильФранцияПалестинаБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронХАМАСКнессет Израиля
 
 
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