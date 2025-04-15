Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства
Нетаньяху назвал палестинское государство плацдармом для иранского терроризма
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о неприятии идеи создания палестинского государства, назвав его будущим "плацдармом для иранского терроризма", сообщила во вторник канцелярия Нетаньяху.
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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава израильского правительства решительно выразил свое неприятие идеи создания палестинского государства, подчеркнув, что такое решение стало бы значительным поощрением для терроризма", - говорится в сообщении.
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"Премьер-министр также отметил, что палестинское государство, возникшее в непосредственной близости от израильских городов, станет плацдармом для иранского терроризма. По его словам, подавляющее большинство израильтян категорически выступает против такой перспективы - и это отражает его последовательную и долгосрочную позицию", - добавили в офисе премьера.
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Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он.
В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе говорится, что Израиль будет противостоять попыткам в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства. -0-
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