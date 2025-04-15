https://ria.ru/20250415/padalkin-2011456279.html
Падалкина назначили и.о ректора МГТУ "СТАНКИН"
Падалкина назначили и.о ректора МГТУ "СТАНКИН" - РИА Новости, 15.04.2025
Падалкина назначили и.о ректора МГТУ "СТАНКИН"
Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" назначен Борис Падалкин, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:33:00+03:00
2025-04-15T20:33:00+03:00
2025-04-15T20:50:00+03:00
россия
борис падалкин
мгту "станкин"
антон алиханов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" назначен Борис Падалкин, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ."Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" (МГТУ "СТАНКИН") назначен Борис Васильевич Падалкин", - говорится в сообщении.И.о ректора представили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев."Сегодня перед университетом стоят уникальные по масштабу задачи: подготовка специалистов, способных создавать и внедрять сложнейшее высокотехнологичное оборудование, разработка такого оборудования и внедрение его на заводы отрасли, подготовка широкого спектра научных и аналитических работ", - приводит Минобрнауки РФ слова Алиханова.Уточняется, что Падалкин окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1990 году по специальности "Динамика и прочность машин". С 1987 года там же прошел путь от лаборанта до первого проректора - проректора по учебной работе. Помимо этого, с 2005 по 2010 год он занимал должности начальника отдела и заместителя начальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу.
https://ria.ru/20250410/rektor-2010411617.html
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россия, борис падалкин, мгту "станкин", антон алиханов
Россия, Борис Падалкин, МГТУ "Станкин", Антон Алиханов
Падалкина назначили и.о ректора МГТУ "СТАНКИН"
Бориса Падалкина назначили и.о ректора МГТУ "СТАНКИН"