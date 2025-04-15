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Советника главы Пентагона отправили в отпуск за свой счет - РИА Новости, 15.04.2025
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22:21 15.04.2025 (обновлено: 22:40 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/otpusk-2011467361.html
Советника главы Пентагона отправили в отпуск за свой счет
Советника главы Пентагона отправили в отпуск за свой счет - РИА Новости, 15.04.2025
Советника главы Пентагона отправили в отпуск за свой счет
Советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации, сообщило во вторник... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:21:00+03:00
2025-04-15T22:40:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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министерство обороны сша
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники."Один из главных советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлл, был выдворен из Пентагона во вторник после того, как его личность была установлена ​​в ходе расследования утечек в министерстве обороны, сообщил агентству Рейтер американский чиновник", - говорится в сообщении агентства.Советника Пентагона отправили административный отпуск, расследование продолжается, отмечает источник.Ранее Управление генерального инспектора министерства обороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену.Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250415/nalog-2011465409.html
https://ria.ru/20250401/pentagon-2008634617.html
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в мире, сша, йемен, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
Советника главы Пентагона отправили в отпуск за свой счет

Советника главы Пентагона отправили в отпуск за свой счет из-за утечки данных

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Один из главных советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлл, был выдворен из Пентагона во вторник после того, как его личность была установлена ​​в ходе расследования утечек в министерстве обороны, сообщил агентству Рейтер американский чиновник", - говорится в сообщении агентства.
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Вчера, 22:04
Советника Пентагона отправили административный отпуск, расследование продолжается, отмечает источник.
Ранее Управление генерального инспектора министерства обороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену.
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1 апреля, 13:41
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом
31 марта, 15:56
 
В миреСШАЙеменПит ХегсетДональд ТрампМайк УолтцМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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