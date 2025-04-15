https://ria.ru/20250415/osp-2011473715.html

Налоговая закрывает компанию-производителя "О.С.П.-студии"

Налоговая закрывает компанию-производителя "О.С.П.-студии" - РИА Новости, 15.04.2025

Налоговая закрывает компанию-производителя "О.С.П.-студии"

Налоговая закрывает компанию ООО "О.С.П.", среди учредителей которой иноагенты Михаил Шац* и Татьяна Лазарева*, свидетельствуют юридические документы, с... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:16:00+03:00

2025-04-15T23:16:00+03:00

2025-04-15T23:16:00+03:00

культура

москва

татьяна лазарева

михаил шац

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Налоговая закрывает компанию ООО "О.С.П.", среди учредителей которой иноагенты Михаил Шац* и Татьяна Лазарева*, свидетельствуют юридические документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно правовым документам, 7 апреля регистрирующий орган принял решение об исключении компании из ЕГРЮЛ. ООО "О.С.П." была зарегистрирована в конце ноября 2007 года в Москве. По информации сервиса "БИР-Аналитик" компания занималась "производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ", а также "торговлей оптовой грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)", "торговлей розничной музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах". По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителями компании являются, в том числе, артист Сергей Белоголовцев, Михаил Шац* и Татьяна Лазарева* - каждый из них владеет по 1/7 доли. Гендиректором выступает жена Белоголовцева Наталья. "О.С.П.-студия" - российское телевизионное юмористическое шоу. Выходило с 1996 по 2004 год сначала на телеканале ТВ-6, позднее на РТР и СТС. Шац* и Лазарева* были ведущими шоу. В 2024 году Росфинмониторинг внес Лазареву* в перечень террористов и экстремистов. Телеведущая заочно осуждена на 6,5 лет по делу об оправдании терроризма и объявлена в розыск.* Физическое лицо, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20250415/lazareva-2011354594.html

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москва, татьяна лазарева, михаил шац, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)