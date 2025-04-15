https://ria.ru/20250415/osp-2011473715.html
Налоговая закрывает компанию-производителя "О.С.П.-студии"
Налоговая закрывает компанию-производителя "О.С.П.-студии" - РИА Новости, 15.04.2025
Налоговая закрывает компанию-производителя "О.С.П.-студии"
Налоговая закрывает компанию ООО "О.С.П.", среди учредителей которой иноагенты Михаил Шац* и Татьяна Лазарева*, свидетельствуют юридические документы, с... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:16:00+03:00
2025-04-15T23:16:00+03:00
2025-04-15T23:16:00+03:00
культура
москва
татьяна лазарева
михаил шац
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936485017_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_2307e082500f95193ca242a7710dc55e.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Налоговая закрывает компанию ООО "О.С.П.", среди учредителей которой иноагенты Михаил Шац* и Татьяна Лазарева*, свидетельствуют юридические документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно правовым документам, 7 апреля регистрирующий орган принял решение об исключении компании из ЕГРЮЛ. ООО "О.С.П." была зарегистрирована в конце ноября 2007 года в Москве. По информации сервиса "БИР-Аналитик" компания занималась "производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ", а также "торговлей оптовой грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)", "торговлей розничной музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах". По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителями компании являются, в том числе, артист Сергей Белоголовцев, Михаил Шац* и Татьяна Лазарева* - каждый из них владеет по 1/7 доли. Гендиректором выступает жена Белоголовцева Наталья. "О.С.П.-студия" - российское телевизионное юмористическое шоу. Выходило с 1996 по 2004 год сначала на телеканале ТВ-6, позднее на РТР и СТС. Шац* и Лазарева* были ведущими шоу. В 2024 году Росфинмониторинг внес Лазареву* в перечень террористов и экстремистов. Телеведущая заочно осуждена на 6,5 лет по делу об оправдании терроризма и объявлена в розыск.* Физическое лицо, признанное иноагентом.
https://ria.ru/20250415/lazareva-2011354594.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936485017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a07a7e7fe03e30bd13c9da86547521a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна лазарева, михаил шац, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Культура, Москва, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Налоговая закрывает компанию-производителя "О.С.П.-студии"
Налоговая закрывает компанию-производителя юмористического шоу "О.С.П.-студия"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Налоговая закрывает компанию ООО "О.С.П.", среди учредителей которой иноагенты Михаил Шац* и Татьяна Лазарева*, свидетельствуют юридические документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно правовым документам, 7 апреля регистрирующий орган принял решение об исключении компании из ЕГРЮЛ. ООО "О.С.П." была зарегистрирована в конце ноября 2007 года в Москве.
По информации сервиса "БИР-Аналитик" компания занималась "производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ", а также "торговлей оптовой грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)", "торговлей розничной музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах".
По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителями компании являются, в том числе, артист Сергей Белоголовцев, Михаил Шац* и Татьяна Лазарева* - каждый из них владеет по 1/7 доли. Гендиректором выступает жена Белоголовцева Наталья.
"О.С.П.-студия" - российское телевизионное юмористическое шоу. Выходило с 1996 по 2004 год сначала на телеканале ТВ-6, позднее на РТР и СТС. Шац* и Лазарева* были ведущими шоу.
В 2024 году Росфинмониторинг внес Лазареву* в перечень террористов и экстремистов. Телеведущая заочно осуждена на 6,5 лет по делу об оправдании терроризма и объявлена в розыск.
* Физическое лицо, признанное иноагентом.