https://ria.ru/20250415/organizatsiya-2011411118.html

Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных

Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных - РИА Новости, 15.04.2025

Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных

Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:40:00+03:00

2025-04-15T17:40:00+03:00

2025-04-15T17:40:00+03:00

россия

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элтон джон

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для журналистов" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства. "216... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), Великобритания; 217... Justice for Journalists Foundation (Фонд "Справедливость для журналистов"), Великобритания; 218... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), США", - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, которая с начала СВО участвует в очернении России. По данным ГП РФ, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ**, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.* Признано в России нежелательной организацией.**Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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россия, великобритания, элтон джон, генеральная прокуратура рф