https://ria.ru/20250415/organizatsiya-2011411118.html
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных - РИА Новости, 15.04.2025
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных
Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:40:00+03:00
2025-04-15T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для журналистов" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства. "216... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), Великобритания; 217... Justice for Journalists Foundation (Фонд "Справедливость для журналистов"), Великобритания; 218... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), США", - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, которая с начала СВО участвует в очернении России. По данным ГП РФ, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ**, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.* Признано в России нежелательной организацией.**Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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РИА Новости
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россия, великобритания, элтон джон, генеральная прокуратура рф
Россия, Великобритания, Элтон Джон, Генеральная прокуратура РФ
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных
Минюст внес организации Элтона Джона в перечень нежелательных в России
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для журналистов" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства.
«
"216... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), Великобритания; 217... Justice for Journalists Foundation (Фонд "Справедливость для журналистов"), Великобритания; 218... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), США", - говорится в перечне.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, которая с начала СВО участвует в очернении России. По данным ГП РФ, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ**, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.
* Признано в России нежелательной организацией.
**Движение признано экстремистским и запрещено в России.