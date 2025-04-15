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Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных - РИА Новости, 15.04.2025
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17:40 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/organizatsiya-2011411118.html
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных - РИА Новости, 15.04.2025
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных
Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:40:00+03:00
2025-04-15T17:40:00+03:00
россия
великобритания
элтон джон
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для журналистов" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства. &quot;216... Elton John AIDS Foundation* (&quot;Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом&quot;), Великобритания; 217... Justice for Journalists Foundation (Фонд &quot;Справедливость для журналистов&quot;), Великобритания; 218... Elton John AIDS Foundation* (&quot;Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом&quot;), США&quot;, - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, которая с начала СВО участвует в очернении России. По данным ГП РФ, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ**, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.* Признано в России нежелательной организацией.**Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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россия, великобритания, элтон джон, генеральная прокуратура рф
Россия, Великобритания, Элтон Джон, Генеральная прокуратура РФ
Минюст России внес организации Элтона Джона в список нежелательных

Минюст внес организации Элтона Джона в перечень нежелательных в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБританский певец Элтон Джон
Британский певец Элтон Джон - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минюст России внес американскую и британскую организации музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, а также британский фонд "Справедливость для журналистов" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства.
«

"216... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), Великобритания; 217... Justice for Journalists Foundation (Фонд "Справедливость для журналистов"), Великобритания; 218... Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), США", - говорится в перечне.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation*, которая с начала СВО участвует в очернении России. По данным ГП РФ, целью деятельности этой НПО является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных ему групп - приверженцев ЛГБТ**, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами.
* Признано в России нежелательной организацией.
**Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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РоссияВеликобританияЭлтон ДжонГенеральная прокуратура РФ
 
 
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