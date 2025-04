https://ria.ru/20250415/openai-2011447341.html

OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на X, сообщили СМИ

2025-04-15T19:47:00+03:00

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компания OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей предпринимателю Илону Маску X, сообщает портал The Verge со ссылкой на источники. "OpenAI работает над собственной соцсетью, подобной X… Пока проект находится на ранней стадии, но нам сообщили, что существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть лента новостей", - пишет портал. Как сообщают источники The Verge, глава OpenAI Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать мнение о проекте. Добавляется, что пока неясно, планирует ли компания выпустить соцсеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT. Одна из идей для соцсети компании заключается в том, чтобы использовать ИИ для создания пользователями лучшего контента. Портал отмечает, что запуск OpenAI соцсети в рамках ChatGPT, скорее всего, усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана и Маска. Это также ставит компанию на "путь столкновения" с Meta*, которая, по данным The Verge, добавит новостную ленту в свое грядущее отдельное приложение ИИ-ассистента. При этом запуск соцсети даст OpenAI данные в режиме реального времени для тренировки своих моделей искусственного интеллекта. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.* Запрещена в РФ как экстремистская организация

