Рейтинг@Mail.ru
OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на X, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/openai-2011447341.html
OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на X, сообщили СМИ
OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на X, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на X, сообщили СМИ
Компания OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей предпринимателю Илону Маску X, сообщает портал The Verge со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:47:00+03:00
2025-04-15T19:47:00+03:00
технологии
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd490c28cd93da44111a251b7471f186.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компания OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей предпринимателю Илону Маску X, сообщает портал The Verge со ссылкой на источники. "OpenAI работает над собственной соцсетью, подобной X… Пока проект находится на ранней стадии, но нам сообщили, что существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть лента новостей", - пишет портал. Как сообщают источники The Verge, глава OpenAI Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать мнение о проекте. Добавляется, что пока неясно, планирует ли компания выпустить соцсеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT. Одна из идей для соцсети компании заключается в том, чтобы использовать ИИ для создания пользователями лучшего контента. Портал отмечает, что запуск OpenAI соцсети в рамках ChatGPT, скорее всего, усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана и Маска. Это также ставит компанию на "путь столкновения" с Meta*, которая, по данным The Verge, добавит новостную ленту в свое грядущее отдельное приложение ИИ-ассистента. При этом запуск соцсети даст OpenAI данные в режиме реального времени для тренировки своих моделей искусственного интеллекта. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.* Запрещена в РФ как экстремистская организация
https://ria.ru/20250410/openai-2010381043.html
https://ria.ru/20250228/deepseek-2002167129.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996730729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0d77c3155bb6f5b58a2024ae0124177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, в мире
Технологии, Илон Маск, В мире
OpenAI разрабатывает соцсеть, похожую на X, сообщили СМИ

The Verge: OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей Маску X

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Компания OpenAI разрабатывает соцсеть, схожую с принадлежащей предпринимателю Илону Маску X, сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.
"OpenAI работает над собственной соцсетью, подобной X… Пока проект находится на ранней стадии, но нам сообщили, что существует внутренний прототип, ориентированный на генерацию изображений ChatGPT, в котором есть лента новостей", - пишет портал.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
OpenAI подала иск против Маска
10 апреля, 08:08
Как сообщают источники The Verge, глава OpenAI Сэм Альтман в частном порядке просит сторонние организации высказать мнение о проекте. Добавляется, что пока неясно, планирует ли компания выпустить соцсеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT. Одна из идей для соцсети компании заключается в том, чтобы использовать ИИ для создания пользователями лучшего контента.
Портал отмечает, что запуск OpenAI соцсети в рамках ChatGPT, скорее всего, усилит и без того ожесточенное соперничество Альтмана и Маска. Это также ставит компанию на "путь столкновения" с Meta*, которая, по данным The Verge, добавит новостную ленту в свое грядущее отдельное приложение ИИ-ассистента. При этом запуск соцсети даст OpenAI данные в режиме реального времени для тренировки своих моделей искусственного интеллекта.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
* Запрещена в РФ как экстремистская организация
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Китайский DeepSeek AI угрожает технологическому лидерству США, пишут СМИ
28 февраля, 12:08
 
ТехнологииИлон МаскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала