https://ria.ru/20250415/opasnost-2011478724.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:57:00+03:00

2025-04-15T23:57:00+03:00

2025-04-15T23:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф