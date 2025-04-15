https://ria.ru/20250415/opasnost-2011478724.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:57:00+03:00
2025-04-15T23:57:00+03:00
2025-04-15T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников ВСУ