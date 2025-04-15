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В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве - РИА Новости, 15.04.2025
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20:00 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/oon-2011450580.html
В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве
В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве - РИА Новости, 15.04.2025
В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных и других языковых меньшинств в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:00:00+03:00
2025-04-15T20:00:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных и других языковых меньшинств в Украине, ответила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел на просьбу РИА Новости прокомментировать недавние задержания и штрафы в отношении людей, слушающих российскую музыку в Киеве и Николаеве. Ранее во вторник региональное управление полиции Николаева сообщило, что сотрудники полиции в Николаеве на юге Украины привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая вместе с компанией слушала российскую музыку в общественном месте. Также в понедельник украинское издание "Страна.ua" писало, что украинские правоохранители задержали в Киеве подростков из-за того, что они слушали в общественном месте российскую музыку. "Как вы знаете, мы проводим постоянный мониторинг нарушений, связанных со свободой выражения мнений и дискриминацией, в том числе по языковому признаку, по всей Украине. Мы регулярно публикуем информацию об этих проблемах в наших публичных отчетах. Например, мы сообщали об обеспокоенности по поводу украинского закона о национальных меньшинствах, а также о снижении доступности обучения на украинском языке в Крыму. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий", - сказала она. Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250223/kiev-2001133252.html
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в мире, украина, николаев (украина), киев, денис шмыгаль, оон, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Николаев (Украина), Киев, Денис Шмыгаль, ООН, Страна.ua, Верховная Рада Украины
В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве

УВКПЧ ООН следит за ситуацией с соблюдением прав русскоязычных на Украине

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных и других языковых меньшинств в Украине, ответила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел на просьбу РИА Новости прокомментировать недавние задержания и штрафы в отношении людей, слушающих российскую музыку в Киеве и Николаеве.
Ранее во вторник региональное управление полиции Николаева сообщило, что сотрудники полиции в Николаеве на юге Украины привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая вместе с компанией слушала российскую музыку в общественном месте. Также в понедельник украинское издание "Страна.ua" писало, что украинские правоохранители задержали в Киеве подростков из-за того, что они слушали в общественном месте российскую музыку.
Автомобили полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Киеве проводят проверку в клубе из-за русскоязычных песен
23 февраля, 15:31
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"Как вы знаете, мы проводим постоянный мониторинг нарушений, связанных со свободой выражения мнений и дискриминацией, в том числе по языковому признаку, по всей Украине. Мы регулярно публикуем информацию об этих проблемах в наших публичных отчетах. Например, мы сообщали об обеспокоенности по поводу украинского закона о национальных меньшинствах, а также о снижении доступности обучения на украинском языке в Крыму. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий", - сказала она.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Раде рассказали, что мешает запретить русский язык на Украине
4 апреля, 17:43
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Мужчина, избивший украинок из-за русской музыки, оказался сотрудником ТЦК
31 марта, 20:58
 
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