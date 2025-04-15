https://ria.ru/20250415/oon-2011450580.html

В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве

В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве - РИА Новости, 15.04.2025

В ООН прокомментировали задержания русскоязычных в Киеве и Николаеве

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных и других языковых меньшинств в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:00:00+03:00

2025-04-15T20:00:00+03:00

2025-04-15T20:00:00+03:00

в мире

украина

николаев (украина)

киев

денис шмыгаль

оон

страна.ua

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных и других языковых меньшинств в Украине, ответила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел на просьбу РИА Новости прокомментировать недавние задержания и штрафы в отношении людей, слушающих российскую музыку в Киеве и Николаеве. Ранее во вторник региональное управление полиции Николаева сообщило, что сотрудники полиции в Николаеве на юге Украины привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая вместе с компанией слушала российскую музыку в общественном месте. Также в понедельник украинское издание "Страна.ua" писало, что украинские правоохранители задержали в Киеве подростков из-за того, что они слушали в общественном месте российскую музыку. "Как вы знаете, мы проводим постоянный мониторинг нарушений, связанных со свободой выражения мнений и дискриминацией, в том числе по языковому признаку, по всей Украине. Мы регулярно публикуем информацию об этих проблемах в наших публичных отчетах. Например, мы сообщали об обеспокоенности по поводу украинского закона о национальных меньшинствах, а также о снижении доступности обучения на украинском языке в Крыму. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий", - сказала она. Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250223/kiev-2001133252.html

https://ria.ru/20250404/yazyk-2009403357.html

https://ria.ru/20250331/izbienie-2008510933.html

украина

николаев (украина)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николаев (украина), киев, денис шмыгаль, оон, страна.ua, верховная рада украины