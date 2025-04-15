Зеленский готов к тому, что Запад его заменит, считает экс-депутат Рады
Олейник: Зеленский готов к замене странами Запада и просит гарантий безопасности
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский готов к тому, что страны Европы могут его заменить, и требует личных гарантий безопасности, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны заинтересованы в сохранении нацистского режима хотя бы на части Украины и могут заняться поисками "новенького полуфюрера" вместо Зеленского.
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"По моему мнению, Зеленский готов к такой замене, потому что, когда он говорит о гарантиях безопасности, постоянно требуя их от Запада, это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины. Ему плевать, что будет потом с этой Украиной", - рассказал Олейник.
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Как полагает бывший депутат Рады, в замене Зеленского важную роль будет играть Великобритания и Ми-6, с которыми у него тесные связи. Более того, британские спецслужбы обладают большим компроматом на Зеленского, который в случае замены уедет с семьей в Лондон, отмечает Олейник.
По мнению бывшего депутата Рады, на место Зеленского могут назначить экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного или бывшего президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко*, также тесно связанных с британскими властями.
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"Там целый ряд есть тех, кого можно заменить на Зеленского. Это не проблема. Пока что он выполняет свою роль: он агрессивен с Россией, как никто. Его не надо подталкивать, его даже никто и не сдерживает, этот вариант их устраивает. Второе - он сегодня хамит тому же (президенту США Дональду) Трампу и по сути является глашатаем антитрамповской европейской коалиции", - подчеркнул Олейник.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму