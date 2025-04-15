Рейтинг@Mail.ru
Зеленский готов к тому, что Запад его заменит, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 15.04.2025 (обновлено: 16:25 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/oleynik-2011313626.html
Зеленский готов к тому, что Запад его заменит, считает экс-депутат Рады
Зеленский готов к тому, что Запад его заменит, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 15.04.2025
Зеленский готов к тому, что Запад его заменит, считает экс-депутат Рады
Владимир Зеленский готов к тому, что страны Европы могут его заменить, и требует личных гарантий безопасности, рассказал РИА Новости член движения "Другая... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:45:00+03:00
2025-04-15T16:25:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир олейник
великобритания
сергей лавров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009036371_0:0:5777:3250_1920x0_80_0_0_9ec77f234e6b52771cd29df6f99ca0d4.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский готов к тому, что страны Европы могут его заменить, и требует личных гарантий безопасности, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны заинтересованы в сохранении нацистского режима хотя бы на части Украины и могут заняться поисками "новенького полуфюрера" вместо Зеленского. "По моему мнению, Зеленский готов к такой замене, потому что, когда он говорит о гарантиях безопасности, постоянно требуя их от Запада, это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины. Ему плевать, что будет потом с этой Украиной", - рассказал Олейник. Как полагает бывший депутат Рады, в замене Зеленского важную роль будет играть Великобритания и Ми-6, с которыми у него тесные связи. Более того, британские спецслужбы обладают большим компроматом на Зеленского, который в случае замены уедет с семьей в Лондон, отмечает Олейник. По мнению бывшего депутата Рады, на место Зеленского могут назначить экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного или бывшего президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко*, также тесно связанных с британскими властями. "Там целый ряд есть тех, кого можно заменить на Зеленского. Это не проблема. Пока что он выполняет свою роль: он агрессивен с Россией, как никто. Его не надо подталкивать, его даже никто и не сдерживает, этот вариант их устраивает. Второе - он сегодня хамит тому же (президенту США Дональду) Трампу и по сути является глашатаем антитрамповской европейской коалиции", - подчеркнул Олейник.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010743172.html
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011272748.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009035736_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_12878fa3674a07198182cf69ece4e172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир олейник, великобритания, сергей лавров, верховная рада украины, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Великобритания, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Зеленский готов к тому, что Запад его заменит, считает экс-депутат Рады

Олейник: Зеленский готов к замене странами Запада и просит гарантий безопасности

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский готов к тому, что страны Европы могут его заменить, и требует личных гарантий безопасности, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны заинтересованы в сохранении нацистского режима хотя бы на части Украины и могут заняться поисками "новенького полуфюрера" вместо Зеленского.
«
"По моему мнению, Зеленский готов к такой замене, потому что, когда он говорит о гарантиях безопасности, постоянно требуя их от Запада, это прежде всего гарантии безопасности личные, не для Украины. Ему плевать, что будет потом с этой Украиной", - рассказал Олейник.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
На Украине началась подготовка к будущим выборам, пишет Reuters
11 апреля, 15:10
Как полагает бывший депутат Рады, в замене Зеленского важную роль будет играть Великобритания и Ми-6, с которыми у него тесные связи. Более того, британские спецслужбы обладают большим компроматом на Зеленского, который в случае замены уедет с семьей в Лондон, отмечает Олейник.
По мнению бывшего депутата Рады, на место Зеленского могут назначить экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного или бывшего президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко*, также тесно связанных с британскими властями.
«
"Там целый ряд есть тех, кого можно заменить на Зеленского. Это не проблема. Пока что он выполняет свою роль: он агрессивен с Россией, как никто. Его не надо подталкивать, его даже никто и не сдерживает, этот вариант их устраивает. Второе - он сегодня хамит тому же (президенту США Дональду) Трампу и по сути является глашатаем антитрамповской европейской коалиции", - подчеркнул Олейник.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Ноль шансов": в Раде сделали заявление о судьбе Зеленского
Вчера, 02:51
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникВеликобританияСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала