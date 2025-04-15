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В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в селе
В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в селе - РИА Новости, 15.04.2025
В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в селе
Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Тагай Ульяновской области, где огонь охватил жилые дома, сообщило региональное ГУМЧС России в своем... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:18:00+03:00
2025-04-15T17:18:00+03:00
2025-04-15T17:48:00+03:00
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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Тагай Ульяновской области, где огонь охватил жилые дома, сообщило региональное ГУМЧС России в своем Telegram-канале. Ранее в областном главке МЧС сообщали, что тушат пожар в селе Тагай, где, предварительно, огонь с травы перекинулся на нежилые дома. Тушение осложняется сильным ветром. Позже прокуратура региона сообщила, что огонь уничтожил шесть жилых домов и надворных построек. Надзорное ведомство проводит проверку по факту пожара. "Горят два жилых и два нежилых дома. В 17.05 (16.05 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ГУМЧС России по области. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010912562.html
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происшествия, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в селе
В ульяновском селе Тагай ликвидировали открытое горение, где огонь охватил дома