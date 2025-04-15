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На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 15.04.2025 (обновлено: 23:02 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/odessa-2011471503.html
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе - РИА Новости, 15.04.2025
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе
Одесса может перейти под контроль России, и США не будут этому препятствовать, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:59:00+03:00
2025-04-15T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Одесса может перейти под контроль России, и США не будут этому препятствовать, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan."Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях", — говорится в публикации.Авторы статьи выразили сомнение, что Европе удастся этому помешать.Издание также отмечает, что воссоединение Одессы с Россией позволит сделать военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.В марте газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011462333.html
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в мире, одесса, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Дональд Трамп
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе

Steigan: Одесса может стать территорией России

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Одесса может перейти под контроль России, и США не будут этому препятствовать, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
"Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях", — говорится в публикации.
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Авторы статьи выразили сомнение, что Европе удастся этому помешать.
Издание также отмечает, что воссоединение Одессы с Россией позволит сделать военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.
В марте газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.
Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
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