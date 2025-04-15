https://ria.ru/20250415/odessa-2011471503.html

На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе

На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе - РИА Новости, 15.04.2025

На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе

Одесса может перейти под контроль России, и США не будут этому препятствовать, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:59:00+03:00

2025-04-15T22:59:00+03:00

2025-04-15T23:02:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Одесса может перейти под контроль России, и США не будут этому препятствовать, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan."Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях", — говорится в публикации.Авторы статьи выразили сомнение, что Европе удастся этому помешать.Издание также отмечает, что воссоединение Одессы с Россией позволит сделать военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.В марте газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011462333.html

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