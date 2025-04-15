https://ria.ru/20250415/odessa-2011471503.html
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе - РИА Новости, 15.04.2025
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе
Одесса может перейти под контроль России, и США не будут этому препятствовать, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:59:00+03:00
2025-04-15T22:59:00+03:00
2025-04-15T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Одесса может перейти под контроль России, и США не будут этому препятствовать, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan."Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях", — говорится в публикации.Авторы статьи выразили сомнение, что Европе удастся этому помешать.Издание также отмечает, что воссоединение Одессы с Россией позволит сделать военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.В марте газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011462333.html
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011367437.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Дональд Трамп
На Западе сообщили Украине неутешительные новости об Одессе
Steigan: Одесса может стать территорией России