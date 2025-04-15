https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html

МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте

МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте - РИА Новости, 15.04.2025

МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте

Обвал породы в ростовской шахте, где под завалами остались два шахтера, произошел на глубине 125 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:17:00+03:00

2025-04-15T12:17:00+03:00

2025-04-15T14:23:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

белокалитвинский район

юрий слюсарь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Обвал породы в ростовской шахте, где под завалами остались два шахтера, произошел на глубине 125 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "По предварительным данным, в забое под завалом на глубине 125 метров остались два шахтера", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что всего в работах задействованы 68 специалистов, 17 единиц техники, в том числе два отделения горноспасателей МЧС России в составе 16 человек и двух спецмашин. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По данным СУСК РФ по региону, на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте "Садкинская" по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html

https://ria.ru/20250403/sk-2009163414.html

россия

ростовская область

белокалитвинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростовская область, белокалитвинский район, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)