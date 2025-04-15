https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html
МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте
МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте - РИА Новости, 15.04.2025
МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте
Обвал породы в ростовской шахте, где под завалами остались два шахтера, произошел на глубине 125 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:17:00+03:00
2025-04-15T12:17:00+03:00
2025-04-15T14:23:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
белокалитвинский район
юрий слюсарь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Обвал породы в ростовской шахте, где под завалами остались два шахтера, произошел на глубине 125 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "По предварительным данным, в забое под завалом на глубине 125 метров остались два шахтера", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что всего в работах задействованы 68 специалистов, 17 единиц техники, в том числе два отделения горноспасателей МЧС России в составе 16 человек и двух спецмашин. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты "Садкинская" утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По данным СУСК РФ по региону, на шахте "Садкинская" в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте "Садкинская" по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html
https://ria.ru/20250403/sk-2009163414.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, ростовская область, белокалитвинский район, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, Юрий Слюсарь , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало подробности обрушения в ростовской шахте
МЧС: обвал породы в ростовской шахте произошел на глубине 125 метров