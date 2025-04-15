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Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 15.04.2025
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10:11 15.04.2025 (обновлено: 10:14 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/obstrel-2011306898.html
Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области
Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 15.04.2025
Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области
В результате ночного обстрела ВСУ без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:11:00+03:00
2025-04-15T10:14:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В результате ночного обстрела ВСУ без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Из-за повреждения электросетей в результате ночного обстрела без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населённых пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Ремонтные работы запланированы на сегодня", - написал Сальдо.Он добавил, что ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку.
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херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области

Ночной обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В результате ночного обстрела ВСУ без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Из-за повреждения электросетей в результате ночного обстрела без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населённых пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Ремонтные работы запланированы на сегодня", - написал Сальдо.
Он добавил, что ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку.
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