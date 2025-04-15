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Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области
Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 15.04.2025
Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области
В результате ночного обстрела ВСУ без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:11:00+03:00
2025-04-15T10:11:00+03:00
2025-04-15T10:14:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В результате ночного обстрела ВСУ без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Из-за повреждения электросетей в результате ночного обстрела без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населённых пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Ремонтные работы запланированы на сегодня", - написал Сальдо.Он добавил, что ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области
Ночной обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей в Херсонской области