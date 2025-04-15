https://ria.ru/20250415/obstrel-2011306898.html

Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области

Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 15.04.2025

Обстрел ВСУ оставил без света 56 тысяч жителей Херсонской области

В результате ночного обстрела ВСУ без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:11:00+03:00

2025-04-15T10:11:00+03:00

2025-04-15T10:14:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В результате ночного обстрела ВСУ без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Из-за повреждения электросетей в результате ночного обстрела без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населённых пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Ремонтные работы запланированы на сегодня", - написал Сальдо.Он добавил, что ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку.

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херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия