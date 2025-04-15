https://ria.ru/20250415/obstrel-2011268604.html
Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.04.2025
Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T00:44:00+03:00
2025-04-15T00:44:00+03:00
2025-04-15T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении. Две вооруженных атаки - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении Telegram-канала управления. Отмечается, что всего было выпущено 87 боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20250414/trevoga-2011265921.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_18ba809cef8ed35c0d6a99572716e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 боеприпасов