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В администрации Трампа царит раскол по вопросу Китая, пишет NYT - РИА Новости, 15.04.2025
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17:02 15.04.2025 (обновлено: 19:03 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/nyt-2011398273.html
В администрации Трампа царит раскол по вопросу Китая, пишет NYT
В администрации Трампа царит раскол по вопросу Китая, пишет NYT - РИА Новости, 15.04.2025
В администрации Трампа царит раскол по вопросу Китая, пишет NYT
Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, пишет газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:02:00+03:00
2025-04-15T19:03:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации. "За последние десять дней несколько чиновников администрации &lt;...&gt; сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина", — указано в материале. Как поясняется в публикации, при вступлении на пост президента Трамп и его приближенные демонстрировали готовность к переговорам с КНР по снижению напряженности в области торговли, вопросу Тайваня и другим проблемам. Но намерение хозяина Белого дома победить в торговой войне с Китаем угрожает возможности ведения таких переговоров. Как пишет газета, торговая война развернулась до того, как различные фракции в администрации успели занять четкую позицию по КНР. В результате раскола в Белом доме команда Трампа в отношениях с Пекином демонстрирует "стратегическую непоследовательность": некоторые чиновники публично заявляли, что введением пошлин глава государства пытается принудить Китай к сделке, другие же утверждали, что таким образом президент стремится сделать американскую экономику самодостаточной. Как заявил изданию бывший посол США в КНР Николас Бёрнс, сейчас две страны переживают один из наиболее серьезных дипломатических кризисов с момента возобновления отношений в 1979 году. Согласно материалу газеты, конфронтация, которую развернул Трамп, может "отравить" отношения Пекина и Вашингтона, чьи экономические системы глубоко переплетены, и в конце концов президенту США придется делать выбор "между несчастливым браком и громким разводом" с Китаем. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Но уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После нескольких шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250415/ssha-2011274988.html
https://ria.ru/20250413/katastrofa-2011006358.html
https://ria.ru/20250414/torgovlya-2011264562.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
В администрации Трампа царит раскол по вопросу Китая, пишет NYT

NYT: в команде Трампа нет консенсуса по стратегии отношений с Китаем

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа переживает "глубокий раскол" по вопросу стратегии в отношении Китая, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.
«
"За последние десять дней несколько чиновников администрации <...> сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина", — указано в материале.
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
СМИ: пошлины США позволят Китаю укрепить позиции в Юго-Восточной Азии
Вчера, 03:32
Как поясняется в публикации, при вступлении на пост президента Трамп и его приближенные демонстрировали готовность к переговорам с КНР по снижению напряженности в области торговли, вопросу Тайваня и другим проблемам. Но намерение хозяина Белого дома победить в торговой войне с Китаем угрожает возможности ведения таких переговоров. Как пишет газета, торговая война развернулась до того, как различные фракции в администрации успели занять четкую позицию по КНР.
В результате раскола в Белом доме команда Трампа в отношениях с Пекином демонстрирует "стратегическую непоследовательность": некоторые чиновники публично заявляли, что введением пошлин глава государства пытается принудить Китай к сделке, другие же утверждали, что таким образом президент стремится сделать американскую экономику самодостаточной.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет США и Китай
13 апреля, 15:35
Как заявил изданию бывший посол США в КНР Николас Бёрнс, сейчас две страны переживают один из наиболее серьезных дипломатических кризисов с момента возобновления отношений в 1979 году. Согласно материалу газеты, конфронтация, которую развернул Трамп, может "отравить" отношения Пекина и Вашингтона, чьи экономические системы глубоко переплетены, и в конце концов президенту США придется делать выбор "между несчастливым браком и громким разводом" с Китаем.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Но уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.
После нескольких шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем
14 апреля, 23:53
 
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