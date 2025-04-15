https://ria.ru/20250415/novosibirsk-2011356892.html

Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии

Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии - РИА Новости, 15.04.2025

Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии

Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя "группы смерти" в соцсети под названием "Синий кит",... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:05:00+03:00

2025-04-15T14:05:00+03:00

2025-04-15T14:05:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя "группы смерти" в соцсети под названием "Синий кит", сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Приговором суда Погиблов И.В. признан виновным... ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", - говорится в сообщении. Суд установил, что Илья Погиблов, "имея патологический интерес к смерти других лиц" через интернет организовал и возглавил деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних, к совершению самоубийства, а именно создал публичный канал "Синий кит". Он также обвинялся в вовлечении в преступную деятельность подростка. В управлении пояснили, что организованная Погибловым группа в 2023 году через мессенджеры уговорами и убеждениями побуждала потенциальных жертв выполнять задания, необходимые для подготовки к самоубийству, а именно причинять себе опасные для жизни и здоровья телесные повреждения. "Однако, довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов И.В. и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами", - говорится в сообщении. В судебном заседании Погиблов вину признал полностью. Приговор пока не вступил в силу.

https://ria.ru/20250130/ufa-1996493628.html

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новосибирск

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происшествия, новосибирск, новосибирская область