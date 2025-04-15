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Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии - РИА Новости, 15.04.2025
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14:05 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/novosibirsk-2011356892.html
Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии
Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии - РИА Новости, 15.04.2025
Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии
Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя "группы смерти" в соцсети под названием "Синий кит",... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:05:00+03:00
2025-04-15T14:05:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя "группы смерти" в соцсети под названием "Синий кит", сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Приговором суда Погиблов И.В. признан виновным... ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", - говорится в сообщении. Суд установил, что Илья Погиблов, "имея патологический интерес к смерти других лиц" через интернет организовал и возглавил деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних, к совершению самоубийства, а именно создал публичный канал "Синий кит". Он также обвинялся в вовлечении в преступную деятельность подростка. В управлении пояснили, что организованная Погибловым группа в 2023 году через мессенджеры уговорами и убеждениями побуждала потенциальных жертв выполнять задания, необходимые для подготовки к самоубийству, а именно причинять себе опасные для жизни и здоровья телесные повреждения. "Однако, довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов И.В. и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами", - говорится в сообщении. В судебном заседании Погиблов вину признал полностью. Приговор пока не вступил в силу.
https://ria.ru/20250130/ufa-1996493628.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
Создателя "группы смерти" приговорили к девяти годам колонии

Суд приговорил создателя "группы смерти" Погиблова к 9 годам колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя "группы смерти" в соцсети под названием "Синий кит", сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"Приговором суда Погиблов И.В. признан виновным... ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что Илья Погиблов, "имея патологический интерес к смерти других лиц" через интернет организовал и возглавил деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних, к совершению самоубийства, а именно создал публичный канал "Синий кит". Он также обвинялся в вовлечении в преступную деятельность подростка.
В управлении пояснили, что организованная Погибловым группа в 2023 году через мессенджеры уговорами и убеждениями побуждала потенциальных жертв выполнять задания, необходимые для подготовки к самоубийству, а именно причинять себе опасные для жизни и здоровья телесные повреждения.
"Однако, довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов И.В. и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
В судебном заседании Погиблов вину признал полностью. Приговор пока не вступил в силу.
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