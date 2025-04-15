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НГУ запустит ИИ-сервис здоровья зубов по улыбке - РИА Новости, 15.04.2025
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Наука
 
06:33 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ngu-2011283110.html
НГУ запустит ИИ-сервис здоровья зубов по улыбке
НГУ запустит ИИ-сервис здоровья зубов по улыбке - РИА Новости, 15.04.2025
НГУ запустит ИИ-сервис здоровья зубов по улыбке
Стартап-студия Новосибирского государственного университета запускает инновационный для диагностики здоровья зубов с помощью искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:33:00+03:00
2025-04-15T06:33:00+03:00
наука
общество
ростов
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости. Стартап-студия Новосибирского государственного университета запускает инновационный для диагностики здоровья зубов с помощью искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в НГУ во вторник. "Стартап-студия... при поддержке синдиката Coion представила инновационную разработку - анализатор здоровья зубов и полости рта. Он реализован в нескольких форматах - мобильное приложение, Telegram-бот, приложение "ВКонтакте", и формирует для пользователя набор рекомендаций по уходу за зубами на основе фотографии", - рассказали в вузе. Нейросеть через Telegram-бот или мобильное приложение по улыбке анализирует состояние ротовой полости и предлагает свои рекомендации по уходу за зубами. В НГУ пояснили, что работа сервиса основана на авторской методике доцента кафедры стоматологии и ФПК Ростовского медицинского университета, кандидата медицинских наук Елены Леонтьевой, дополненной технологиями машинного зрения. "Эта методика была разработана несколько лет назад, и целью была мотивация пациентов на поддержание гигиены ротовой полости. Она изначально создавалась для общего пользования: врач может применять ее для скрининга, а пациенты или продавцы-консультанты специализированных магазинов - с ее помощью подбирать наиболее подходящие в каждом конкретном случае зубные пасты и средства гигиены", - уточнила Леонтьева. Сервис SmileScan направлен на гигиену рта - обнаружение признаков воспалительных образований, ранних стадий кариеса и тому подобное. При этом он не заменяет врача, но помогает заметить проблемы на ранней стадии, делая первичную диагностику максимально доступной. "Это приложение - продукт трёхстороннего сотрудничества. С одной стороны, ученая-медик из Ростова, создательница самой методики анализа состояния зубов, когда из разрозненных данных формируется единый рекомендательный механизм. С другой, стартап-студия НГУ, которая привнесла свой опыт работы с машинным зрением и другими современными информационными технологиями. А третья сторона - синдикат Coion, взявший на себя закрытие затрат в ходе выполнения проекта. В результате мы получили интересное технологическое решение и удачный пример перевода результатов интеллектуальной деятельности в рыночный программный продукт, профинансированный частной компанией", - отметила директор стартап-студии НГУ Мария Галямова.
https://ria.ru/20250224/preparat-2001228918.html
https://ria.ru/20250210/radiatsiya-1998332039.html
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общество, ростов, новосибирский государственный университет
Наука, Общество, Ростов, Новосибирский государственный университет
НГУ запустит ИИ-сервис здоровья зубов по улыбке

НГУ запустит ИИ-сервис для диагностики здоровья зубов по улыбке

© Unsplash/Diana PolekhinaДевушка чистит зубы
Девушка чистит зубы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Unsplash/Diana Polekhina
Девушка чистит зубы. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости. Стартап-студия Новосибирского государственного университета запускает инновационный для диагностики здоровья зубов с помощью искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в НГУ во вторник.
"Стартап-студия... при поддержке синдиката Coion представила инновационную разработку - анализатор здоровья зубов и полости рта. Он реализован в нескольких форматах - мобильное приложение, Telegram-бот, приложение "ВКонтакте", и формирует для пользователя набор рекомендаций по уходу за зубами на основе фотографии", - рассказали в вузе.
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Нейросеть через Telegram-бот или мобильное приложение по улыбке анализирует состояние ротовой полости и предлагает свои рекомендации по уходу за зубами.
В НГУ пояснили, что работа сервиса основана на авторской методике доцента кафедры стоматологии и ФПК Ростовского медицинского университета, кандидата медицинских наук Елены Леонтьевой, дополненной технологиями машинного зрения.
"Эта методика была разработана несколько лет назад, и целью была мотивация пациентов на поддержание гигиены ротовой полости. Она изначально создавалась для общего пользования: врач может применять ее для скрининга, а пациенты или продавцы-консультанты специализированных магазинов - с ее помощью подбирать наиболее подходящие в каждом конкретном случае зубные пасты и средства гигиены", - уточнила Леонтьева.
Сервис SmileScan направлен на гигиену рта - обнаружение признаков воспалительных образований, ранних стадий кариеса и тому подобное. При этом он не заменяет врача, но помогает заметить проблемы на ранней стадии, делая первичную диагностику максимально доступной.
"Это приложение - продукт трёхстороннего сотрудничества. С одной стороны, ученая-медик из Ростова, создательница самой методики анализа состояния зубов, когда из разрозненных данных формируется единый рекомендательный механизм. С другой, стартап-студия НГУ, которая привнесла свой опыт работы с машинным зрением и другими современными информационными технологиями. А третья сторона - синдикат Coion, взявший на себя закрытие затрат в ходе выполнения проекта. В результате мы получили интересное технологическое решение и удачный пример перевода результатов интеллектуальной деятельности в рыночный программный продукт, профинансированный частной компанией", - отметила директор стартап-студии НГУ Мария Галямова.
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