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Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС - РИА Новости, 15.04.2025
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20:37 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/netanjahu-2011456833.html
Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС
Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС - РИА Новости, 15.04.2025
Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил северную часть сектора Газа вместе с министром обороны и руководством армии, где заявил о приверженности... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:37:00+03:00
2025-04-15T20:37:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил северную часть сектора Газа вместе с министром обороны и руководством армии, где заявил о приверженности достичь всех целей войны с палестинским движением ХАМАС и вернуть всех заложников. "Я здесь с министром обороны, командирами Армии обороны Израиля и нашими бойцами ... Они проделывают большую работу в секторе Газа. Они бьют по врагу, и ХАМАС будет принимать на себя все больше и больше ударов. Мы привержены освобождению заложников и достижению всех наших военных целей, и мы делаем это благодаря нашим героическим бойцам", - заявил в ходе поездки по северу анклава Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что Израиль продолжит усиливать военное давление на ХАМАС, пока палестинская группировка не освободит израильских заложников. "Мы никогда больше не позволим такому врагу угрожать нашим общинам и нашим гражданам", - заявил Кац. Поездка в Газу состоялась на фоне продолжающихся усилий посредников привести конфликтующие стороны к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250415/palestina-2011365672.html
https://ria.ru/20250407/fidan-2009913644.html
https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о приверженности достижению целей войны с ХАМАС

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил северную часть сектора Газа вместе с министром обороны и руководством армии, где заявил о приверженности достичь всех целей войны с палестинским движением ХАМАС и вернуть всех заложников.
«
"Я здесь с министром обороны, командирами Армии обороны Израиля и нашими бойцами ... Они проделывают большую работу в секторе Газа. Они бьют по врагу, и ХАМАС будет принимать на себя все больше и больше ударов. Мы привержены освобождению заложников и достижению всех наших военных целей, и мы делаем это благодаря нашим героическим бойцам", - заявил в ходе поездки по северу анклава Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства
Вчера, 14:40
Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что Израиль продолжит усиливать военное давление на ХАМАС, пока палестинская группировка не освободит израильских заложников.
«
"Мы никогда больше не позволим такому врагу угрожать нашим общинам и нашим гражданам", - заявил Кац.
Поездка в Газу состоялась на фоне продолжающихся усилий посредников привести конфликтующие стороны к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Фидан осудил политику Нетаньяху
7 апреля, 22:31
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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