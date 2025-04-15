https://ria.ru/20250415/netanjahu-2011456833.html

Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС

Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС - РИА Новости, 15.04.2025

Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил северную часть сектора Газа вместе с министром обороны и руководством армии, где заявил о приверженности... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:37:00+03:00

2025-04-15T20:37:00+03:00

2025-04-15T20:37:00+03:00

в мире

израиль

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исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил северную часть сектора Газа вместе с министром обороны и руководством армии, где заявил о приверженности достичь всех целей войны с палестинским движением ХАМАС и вернуть всех заложников. "Я здесь с министром обороны, командирами Армии обороны Израиля и нашими бойцами ... Они проделывают большую работу в секторе Газа. Они бьют по врагу, и ХАМАС будет принимать на себя все больше и больше ударов. Мы привержены освобождению заложников и достижению всех наших военных целей, и мы делаем это благодаря нашим героическим бойцам", - заявил в ходе поездки по северу анклава Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия. Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что Израиль продолжит усиливать военное давление на ХАМАС, пока палестинская группировка не освободит израильских заложников. "Мы никогда больше не позволим такому врагу угрожать нашим общинам и нашим гражданам", - заявил Кац. Поездка в Газу состоялась на фоне продолжающихся усилий посредников привести конфликтующие стороны к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250415/palestina-2011365672.html

https://ria.ru/20250407/fidan-2009913644.html

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году