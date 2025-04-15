Нетаньяху посетил север Газы и сделал заявление о ходе войны с ХАМАС
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о приверженности достижению целей войны с ХАМАС
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил северную часть сектора Газа вместе с министром обороны и руководством армии, где заявил о приверженности достичь всех целей войны с палестинским движением ХАМАС и вернуть всех заложников.
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"Я здесь с министром обороны, командирами Армии обороны Израиля и нашими бойцами ... Они проделывают большую работу в секторе Газа. Они бьют по врагу, и ХАМАС будет принимать на себя все больше и больше ударов. Мы привержены освобождению заложников и достижению всех наших военных целей, и мы делаем это благодаря нашим героическим бойцам", - заявил в ходе поездки по северу анклава Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что Израиль продолжит усиливать военное давление на ХАМАС, пока палестинская группировка не освободит израильских заложников.
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"Мы никогда больше не позволим такому врагу угрожать нашим общинам и нашим гражданам", - заявил Кац.
Поездка в Газу состоялась на фоне продолжающихся усилий посредников привести конфликтующие стороны к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.
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В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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