https://ria.ru/20250415/neft-2011289157.html
Стоимость нефти выросла
Стоимость нефти выросла - РИА Новости, 15.04.2025
Стоимость нефти выросла
Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются третий торговый день подряд, инвесторы ожидают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), следует РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:15:00+03:00
2025-04-15T09:15:00+03:00
2025-04-15T09:15:00+03:00
цены на нефть
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются третий торговый день подряд, инвесторы ожидают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов. По состоянию на 8.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34%, до 65,1 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 61,77 доллара. За два предыдущих дня котировки Brent поднялись на 2,45%, марки WTI - на 2,56%. Позднее во вторник ожидается публикация доклада МЭА, из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти. Инвесторы также обратили внимание на вышедший в понедельник апрельский доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Согласно документу, добыча нефти ОПЕК+ в марте снизилась на 37 тысяч баррелей в сутки к февралю - до 41,02 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 102 тысячи баррелей в сутки больше, чем договорились. "Макроэкономические настроения на текущий момент стабилизировались, и нефть на пути медленного восстановления", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe).
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цены на нефть, международное энергетическое агентство, wti (нефть), brent, опек, в мире
Цены на нефть, Международное энергетическое агентство, WTI (нефть), Brent, ОПЕК, В мире, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть