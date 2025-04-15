https://ria.ru/20250415/nato-2011427257.html

Генсек НАТО отказался вмешиваться в урегулирование ситуации на Украине

Генсек НАТО отказался вмешиваться в урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Генсек НАТО отказался вмешиваться в урегулирование ситуации на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший с визитом в Одессу, заявил, что не хочет комментировать ход мирного урегулирования украинского конфликта и не будет... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:22:00+03:00

2025-04-15T18:22:00+03:00

2025-04-15T18:22:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, приехавший с визитом в Одессу, заявил, что не хочет комментировать ход мирного урегулирования украинского конфликта и не будет "вмешиваться в мирный процесс". "Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса, потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс, и, что бы мы ни делали, мы делаем это максимально дискретно, насколько это возможно, и я не могу комментировать это", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. При этом Рютте приветствовал "усилия США" по мирному урегулированию, но отметил, что процесс идет "нелегко".

https://ria.ru/20250314/gensek-2005029800.html

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