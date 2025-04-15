https://ria.ru/20250415/nato-2011360876.html

НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин

НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025

НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин

Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:20:00+03:00

2025-04-15T14:20:00+03:00

2025-04-15T14:32:00+03:00

калининградская область

нато

сергей нарышкин

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

белоруссия

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии белорусскому ТВ "Первый информационный", комментарий размещен в Telegram-канале телеканала."Кроме того, мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России", - сказал он.По словам Нарышкина, Россия видит рост агрессивных устремлений по отношению к РФ и Белоруссии со стороны государств, входящих в блок НАТО. "Эта агрессия проявляется в разных формах, прежде всего, в скрытых формах, которые применимы в деятельности специальных служб этих государств", - отметил глава СВР РФ.

https://ria.ru/20250415/nato-2011330703.html

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калининградская область, нато, сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белоруссия, в мире