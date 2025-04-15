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НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
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14:20 15.04.2025 (обновлено: 14:32 15.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250415/nato-2011360876.html
НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин
НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин
Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:20:00+03:00
2025-04-15T14:32:00+03:00
калининградская область
нато
сергей нарышкин
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии белорусскому ТВ "Первый информационный", комментарий размещен в Telegram-канале телеканала.&quot;Кроме того, мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России&quot;, - сказал он.По словам Нарышкина, Россия видит рост агрессивных устремлений по отношению к РФ и Белоруссии со стороны государств, входящих в блок НАТО. "Эта агрессия проявляется в разных формах, прежде всего, в скрытых формах, которые применимы в деятельности специальных служб этих государств", - отметил глава СВР РФ.
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калининградская область, нато, сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белоруссия, в мире
Калининградская область, НАТО, Сергей Нарышкин, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Белоруссия, В мире
НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградом, заявил Нарышкин

Нарышкин: страны НАТО укрепляют военные позиции на границе с Калининградом

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии белорусскому ТВ "Первый информационный", комментарий размещен в Telegram-канале телеканала.
«

"Кроме того, мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России", - сказал он.

По словам Нарышкина, Россия видит рост агрессивных устремлений по отношению к РФ и Белоруссии со стороны государств, входящих в блок НАТО. "Эта агрессия проявляется в разных формах, прежде всего, в скрытых формах, которые применимы в деятельности специальных служб этих государств", - отметил глава СВР РФ.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства
Вчера, 11:52
 
Калининградская областьНАТОСергей НарышкинРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БелоруссияВ мире
 
 
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