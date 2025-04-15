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Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства - РИА Новости, 15.04.2025
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Союзное государство
 
11:52 15.04.2025 (обновлено: 19:18 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/nato-2011330703.html
Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства
Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства
При агрессии НАТО против Союзного государства Белоруссии и России пострадает весь альянс, но в первую очередь Польша и страны Балтии, заявил директор Службы... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:52:00+03:00
2025-04-15T19:18:00+03:00
союзное государство
нато
сергей нарышкин
в мире
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МИНСК, 15 апр — РИА Новости. При агрессии НАТО против Союзного государства Белоруссии и России пострадает весь альянс, но в первую очередь Польша и страны Балтии, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально", — сказал он журналистам в Минске.Нарышкин подчеркнул, что в этих странах никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии "стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на Европейском континенте"."Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и Прибалтийских стран", — отметил он.Белорусские власти неоднократно указывали на наращивание войск НАТО в приграничных к республике странах альянса. Также в Минске подчеркивали, что в этих государствах проходят обучение вооруженные группы боевиков из числа белорусской оппозиции.
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011329511.html
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нато, сергей нарышкин, в мире
Союзное государство, НАТО, Сергей Нарышкин, В мире
Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства

Нарышкин: при агрессии НАТО против Союзного государства пострадает Прибалтика

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
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МИНСК, 15 апр — РИА Новости. При агрессии НАТО против Союзного государства Белоруссии и России пострадает весь альянс, но в первую очередь Польша и страны Балтии, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально", — сказал он журналистам в Минске.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Нарышкин подчеркнул, что в этих странах никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии "стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на Европейском континенте".
"Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и Прибалтийских стран", — отметил он.
Белорусские власти неоднократно указывали на наращивание войск НАТО в приграничных к республике странах альянса. Также в Минске подчеркивали, что в этих государствах проходят обучение вооруженные группы боевиков из числа белорусской оппозиции.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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