Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства
Нарышкин: при агрессии НАТО против Союзного государства пострадает Прибалтика
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
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МИНСК, 15 апр — РИА Новости. При агрессии НАТО против Союзного государства Белоруссии и России пострадает весь альянс, но в первую очередь Польша и страны Балтии, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально", — сказал он журналистам в Минске.
Нарышкин подчеркнул, что в этих странах никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии "стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на Европейском континенте".
"Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и Прибалтийских стран", — отметил он.
Белорусские власти неоднократно указывали на наращивание войск НАТО в приграничных к республике странах альянса. Также в Минске подчеркивали, что в этих государствах проходят обучение вооруженные группы боевиков из числа белорусской оппозиции.
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