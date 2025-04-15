https://ria.ru/20250415/nato-2011330703.html

Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства

Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства - РИА Новости, 15.04.2025

Нарышкин предостерег НАТО от агрессии против Союзного государства

При агрессии НАТО против Союзного государства Белоруссии и России пострадает весь альянс, но в первую очередь Польша и страны Балтии, заявил директор Службы... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:52:00+03:00

2025-04-15T11:52:00+03:00

2025-04-15T19:18:00+03:00

союзное государство

нато

сергей нарышкин

в мире

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МИНСК, 15 апр — РИА Новости. При агрессии НАТО против Союзного государства Белоруссии и России пострадает весь альянс, но в первую очередь Польша и страны Балтии, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально", — сказал он журналистам в Минске.Нарышкин подчеркнул, что в этих странах никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии "стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на Европейском континенте"."Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и Прибалтийских стран", — отметил он.Белорусские власти неоднократно указывали на наращивание войск НАТО в приграничных к республике странах альянса. Также в Минске подчеркивали, что в этих государствах проходят обучение вооруженные группы боевиков из числа белорусской оппозиции.

https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011329511.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нато, сергей нарышкин, в мире