Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 15.04.2025 (обновлено: 12:21 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:56:00+03:00
2025-04-15T12:21:00+03:00
в мире
сергей нарышкин
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944881_0:57:2743:1600_1920x0_80_0_0_6299c6884693c15490ca084384be69ee.jpg
МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не отвечать перед своим народом за преступные решения."Мы понимаем, что руководство Украины хочет военного продолжения конфликта, и понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя власть киевская останется в своих кабинетах и не будет отвечать за свои преступные решения перед своим народом", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.
https://ria.ru/20250415/oleynik-2011313626.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944881_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_313eefcb1d3e7e3aef0e1690c36e67ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей нарышкин, украина, россия
В мире, Сергей Нарышкин, Украина, Россия
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин

Нарышкин: киевский режим хочет продолжать конфликт, чтобы остаться у власти

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не отвечать перед своим народом за преступные решения.
"Мы понимаем, что руководство Украины хочет военного продолжения конфликта, и понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя власть киевская останется в своих кабинетах и не будет отвечать за свои преступные решения перед своим народом", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Зеленский готов к тому, что Запад его заменит, считает экс-депутат Рады
Вчера, 10:45
 
В миреСергей НарышкинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала