https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html

Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин

Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025

Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:56:00+03:00

2025-04-15T11:56:00+03:00

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не отвечать перед своим народом за преступные решения."Мы понимаем, что руководство Украины хочет военного продолжения конфликта, и понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя власть киевская останется в своих кабинетах и не будет отвечать за свои преступные решения перед своим народом", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.

https://ria.ru/20250415/oleynik-2011313626.html

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Варвара Скокшина

в мире, сергей нарышкин, украина, россия