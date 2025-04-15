https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.04.2025
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:56:00+03:00
2025-04-15T11:56:00+03:00
2025-04-15T12:21:00+03:00
в мире
сергей нарышкин
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944881_0:57:2743:1600_1920x0_80_0_0_6299c6884693c15490ca084384be69ee.jpg
МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы остаться у власти и не отвечать перед своим народом за преступные решения."Мы понимаем, что руководство Украины хочет военного продолжения конфликта, и понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя власть киевская останется в своих кабинетах и не будет отвечать за свои преступные решения перед своим народом", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.
https://ria.ru/20250415/oleynik-2011313626.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944881_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_313eefcb1d3e7e3aef0e1690c36e67ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нарышкин, украина, россия
В мире, Сергей Нарышкин, Украина, Россия
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин
Нарышкин: киевский режим хочет продолжать конфликт, чтобы остаться у власти