https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011331236.html
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:54:00+03:00
2025-04-15T11:54:00+03:00
2025-04-15T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:239:3197:2037_1920x0_80_0_0_0667f01cd7a62405f1e1a9abf8cde473.jpg
МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Киевом нынешних границ РФ."Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, они остаются прежними: условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.Он добавил, что со стороны Украины также должно быть безусловное признание суверенитета России и нынешних территориальных границ Российской Федерации.
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6e3a1c3684357ed8aaf2bb8322da3665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей нарышкин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Нарышкин
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО
Нарышкин назвал целями России после СВО демилитаризацию и денацификацию Украины