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Нарышкин назвал цели России после окончания СВО - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 15.04.2025 (обновлено: 12:19 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011331236.html
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:54:00+03:00
2025-04-15T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей нарышкин
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Киевом нынешних границ РФ."Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, они остаются прежними: условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.Он добавил, что со стороны Украины также должно быть безусловное признание суверенитета России и нынешних территориальных границ Российской Федерации.
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html
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россия, украина, сергей нарышкин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Нарышкин
Нарышкин назвал цели России после окончания СВО

Нарышкин назвал целями России после СВО демилитаризацию и денацификацию Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Киевом нынешних границ РФ.
"Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, они остаются прежними: условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.
Он добавил, что со стороны Украины также должно быть безусловное признание суверенитета России и нынешних территориальных границ Российской Федерации.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта, заявил Нарышкин
Вчера, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей Нарышкин
 
 
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