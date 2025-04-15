https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011331236.html

Нарышкин назвал цели России после окончания СВО

Нарышкин назвал цели России после окончания СВО - РИА Новости, 15.04.2025

Нарышкин назвал цели России после окончания СВО

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:54:00+03:00

2025-04-15T11:54:00+03:00

2025-04-15T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей нарышкин

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что целями России в отношении разрешения украинского конфликта являются безъядерный, нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Киевом нынешних границ РФ."Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, они остаются прежними: условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация украинского государства, а значит, отмена всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", - сказал Нарышкин журналистам в Минске во вторник.Он добавил, что со стороны Украины также должно быть безусловное признание суверенитета России и нынешних территориальных границ Российской Федерации.

https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011332163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сергей нарышкин