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Нарышкин рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2025
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Союзное государство
 
11:46 15.04.2025 (обновлено: 12:55 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011329396.html
Нарышкин рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Белоруссии
Нарышкин рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Белоруссии
Перед спецслужбами Белоруссии и России стоят задачи противодействия агрессивным устремлениям со стороны недружественных стран, многое сделано, заявил директор... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:46:00+03:00
2025-04-15T12:55:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
сергей нарышкин
александр лукашенко
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Перед спецслужбами Белоруссии и России стоят задачи противодействия агрессивным устремлениям со стороны недружественных стран, многое сделано, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Перед Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, перед Службой внешней разведки стоят непростые, специфические задачи по обеспечению безопасности наших стран, по противодействию агрессивным устремлениям недружественных стран против интересов наших государств. И на этом направлении сделано уже довольно много", - сказал Нарышкин журналистам.По его словам, сотрудничество спецслужб России и Белоруссии строится на конструктивной и доверительной основе, развиваясь и расширяясь с каждым годом."Это взаимодействие является продолжением и отражением доверительных отношений между лидерами наших двух стран - президентом Владимиром Путиным и президентом Александром Лукашенко", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010878904.html
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россия, белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко
Нарышкин рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Белоруссии

Нарышкин: спецслужбы РФ и Белоруссии противостоят агрессии недружественных стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Перед спецслужбами Белоруссии и России стоят задачи противодействия агрессивным устремлениям со стороны недружественных стран, многое сделано, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Перед Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, перед Службой внешней разведки стоят непростые, специфические задачи по обеспечению безопасности наших стран, по противодействию агрессивным устремлениям недружественных стран против интересов наших государств. И на этом направлении сделано уже довольно много", - сказал Нарышкин журналистам.
По его словам, сотрудничество спецслужб России и Белоруссии строится на конструктивной и доверительной основе, развиваясь и расширяясь с каждым годом.
"Это взаимодействие является продолжением и отражением доверительных отношений между лидерами наших двух стран - президентом Владимиром Путиным и президентом Александром Лукашенко", - подчеркнул Нарышкин.
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