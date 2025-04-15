https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011317314.html

Нарышкин прибыл в Минск

Нарышкин прибыл в Минск - РИА Новости, 15.04.2025

Нарышкин прибыл в Минск

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:01:00+03:00

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белоруссия

сергей нарышкин

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. Он прибыл во Дворец Независимости, где ожидается его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед встречей во Дворце Независимости Нарышкин в неформальной обстановке "на ногах" пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.Планируется, что во вторник состоится совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и СВР Российской Федерации, в ходе которой стороны обсудят итоги и перспективы двустороннего взаимодействия.

https://ria.ru/20250414/oon-2011244576.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко, в мире