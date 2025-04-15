https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011317314.html
Нарышкин прибыл в Минск
Нарышкин прибыл в Минск - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин прибыл в Минск
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:01:00+03:00
2025-04-15T11:01:00+03:00
2025-04-15T11:15:00+03:00
белоруссия
сергей нарышкин
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. Он прибыл во Дворец Независимости, где ожидается его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед встречей во Дворце Независимости Нарышкин в неформальной обстановке "на ногах" пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.Планируется, что во вторник состоится совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и СВР Российской Федерации, в ходе которой стороны обсудят итоги и перспективы двустороннего взаимодействия.
https://ria.ru/20250414/oon-2011244576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, В мире