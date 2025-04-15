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Нарышкин прибыл в Минск - РИА Новости, 15.04.2025
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11:01 15.04.2025 (обновлено: 11:15 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011317314.html
Нарышкин прибыл в Минск
Нарышкин прибыл в Минск - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин прибыл в Минск
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:01:00+03:00
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белоруссия
сергей нарышкин
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости. Он прибыл во Дворец Независимости, где ожидается его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед встречей во Дворце Независимости Нарышкин в неформальной обстановке "на ногах" пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.Планируется, что во вторник состоится совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и СВР Российской Федерации, в ходе которой стороны обсудят итоги и перспективы двустороннего взаимодействия.
https://ria.ru/20250414/oon-2011244576.html
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белоруссия, сергей нарышкин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, В мире
Нарышкин прибыл в Минск

Директор СВР Нарышкин прибыл в Минск, где встретится с Лукашенко

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / БелТА
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает корреспондент РИА Новости.
Он прибыл во Дворец Независимости, где ожидается его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед встречей во Дворце Независимости Нарышкин в неформальной обстановке "на ногах" пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.
Планируется, что во вторник состоится совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и СВР Российской Федерации, в ходе которой стороны обсудят итоги и перспективы двустороннего взаимодействия.
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